Kolumna Mateja Lahovnika: Kul mehurček

Poizkus opozicijskih strank, ki si pravijo tudi koalicija Kul, da bi za mandatarja vlade postavile Erjavca, se je razblinil kot milni mehurček. Visokoleteče napovedi, da imajo zagotovljenih dovolj glasov za menjavo vlade, so se izkazale za blef. Večina poslancev namreč razume, da rušenje vlade za vsako ceno sredi epidemije ni prava pot. Zato je od poslancev Desusa nezaupnico prejel Erjavec, saj je ta vlada za upokojence naredila več kot prejšnje, ki v zadnjih desetih letih niso uspele zgraditi niti enega doma za starejše ali negovalne bolnišnice. Janševa vlada načrtuje v programu okrevanja in odpornosti največ investicij v zdravstvo in zdravstveno nego v zadnjih tridesetih letih.



Poslanci Desusa niso imeli pametnega razloga, da bi zrušili vlado samo zato, ker si pač Erjavec, po vseh drugih funkcijah, želi biti še predsednik vlade. Janša je po uspehu v parlamentu opoziciji ponudil roko sodelovanja. Z izjemo Jelinčičeve SNS pa so vse ponudbo že drugič zavrnile. O nujnosti sodelovanja opozarja tudi predsednik Pahor, ki poudarja, da sedanje politično razpoloženje z več konflikta kot sodelovanja ni vzdržno. Zato je na posvet povabil predsednike vseh parlamentarnih strank, da bi jih nekako spodbudil k sodelovanju, ampak je Marjan Šarec povabilo predsednika države takoj zavrnil, kar je vsaj nevljudno, če ne tudi destruktivno. Pahor je, ko je bil v opoziciji, vedno zmogel konstruktivno sodelovati tudi z vlado, kar so volivci vedno cenili. Trenutna opozicija pa se obnaša, kot da živi v svojem mehurčku in kljub krizi zavrača sodelovanje. Nad opozicijo, ki se ji je rušenje vlade povsem ponesrečilo, so razočarani tudi strici iz ozadja, tako da se spet napoveduje ustanavljanje novih strank na levici. Očitno bodo na levici po že večkrat videnem receptu spet iskali nove obraze. Volivci praviloma nagradijo tiste, ki znajo skupne interese postaviti pred strankarske in kaznujejo tiste, ki se obnašajo destruktivno. Opozicija bi v teh časih lahko in morala pokazati več konstruktivne drže v dobro vseh državljanov.

