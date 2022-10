Razprave o uvedbi kapice na energente so v Bruslju burne, ljudje pa se sprašujejo, kaj to zanje pomeni. Kapica je omejitev nabavne cene oziroma maksimalna cena, po kateri bi se v EU lahko trgovalo na veleprodajnem trgu energentov. Tako bi se trgovcem z energenti preprečilo špekulativni dobički, gospodinjstvom in gospodarstvu pa zagotovilo stabilno okolje. Brez kapice bi bile lahko cene energentov tudi desetkrat dražje kot pred krizo, kar bi neposredno bremenilo gospodinjstva in podjetja. Močno bi se podražili tudi proizvodi in storitve, saj bi podjetja višje stroške energentov prevalila v cene...