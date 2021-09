Kolumna Mateja Lahovnika: Jedrna Evropa

Protesti na Trgu republike proti uvedbi PCT pogojev v javnem življenju. FOTO: Blaž Samec, Delo

Države jedrne Evrope, kamor uvrščamo Francijo, Nemčijo, Italijo ali na primer Avstrijo, so nam pogosto za zgled. Zanimivo pa, da opozicijski politiki, ki jim je jedrna Evropa vzor, najbolj kritizirajo prav tiste vladne ukrepe, ki sledijo ukrepom držav jedrne Evrope. Države jedrne Evrope so namreč v zadnjih tednih močno zaostrile protikoronske ukrepe. Italija je na primer uvedla celo suspenz delovnega razmerja in do 1500 € kazni za zaposlene brez PCT-pogoja, ker zaradi njih ne želijo več zapirati gospodarstva. V sosednji Avstriji je že nekaj časa nepredstavljivo, da bi lahko v lokalu popili kavo, ne da bi pred tem dokazali, da izpolnjujete PCT-pogoj. V Parizu, Berlinu, Rimu ali na Dunaju nihče ne napada zaposlenih v restavracijah, barih ali na bencinskih servisih, ko stranke prosijo za dokaz, da izpolnjujejo PCT-pogoj.V Sloveniji pa je marsikaj drugače. V zadnjih dneh, ko je vlada tako kot večina držav EU zaostrila spoštovanje PCT-pogoja, smo lahko žalostno opazovali, kako primitivno so se nekateri izživljali in maltretirali zaposlene, ki so v lokalih, restavracijah ali na primer bencinskih servisih samo opravljali svoje delo. Marsikateri natakar je ne kriv ne dolžen doživljal izbruhe frustracij raznih posebnežev, ki sveto verjamejo, da zanje pravila ne veljajo. Za takšno primitivno vedenje so v mnogočem krivi tudi tisti, ki te posebneže vsakodnevno prepričujejo, da je pravica do zasebnosti pomembnejša od javnega zdravja. Tako se marsikomu sploh ne zdi več problem, da s svojim obnašanjem ogroža druge.​Gospodarstvo Slovenije bo zaradi pravočasnih in dovolj odločnih protikriznih ukrepov že letos doseglo predkrizno raven iz 2019. Zaposlenost se je spet povečala, uspešno okrevanje gospodarstva pa lahko ogrozi le ponovno zapiranje gospodarstva in javnega življenja. Zato se je treba potruditi in z dovolj veliko precepljenostjo prebivalstva zagotoviti ohranitev ugodnih gospodarskih trendov. V jedrni Evropi so naredili red, ker imajo dovolj korone in tudi tistih, ki z nespoštovanjem ukrepov ogrožajo zdravje ljudi in okrevanje gospodarstva.