Kolumna Mateja Lahovnika: Grožnje

Ministru za infrastrukturo grozijo zaradi zakona, s katerim poskuša modernizirati taksi prevoze. To ni šala, ampak žal slovenska realnost. Zakon bo omogočil, da bomo lahko v Sloveniji tako kot drugod po svetu uporabljali Uber storitve oziroma uživali koristi delitvene ekonomije. Sistem deluje tako, da s pomočjo GPS-naprave na svojem telefonu poiščete najbližjega dostopnega ponudnika prevozne storitve in dobite v nekaj minutah najcenejši prevoz. V ZDA prevozne storitve prek aplikacije Uber ponujajo vsi lastniki avtomobilov, ki želijo na ta način dodatno zaslužiti, v EU pa le licencirani prevozniki. Takšen poslovni model je huda konkurenca taksistom, zato protestirajo proti nameri vlade, da ga tudi pri nas uvede kot dodatno možnost. Vlada oziroma minister Vrtovec namreč predlaga spremembo, ki bo koristila veliki večini ljudi, ampak tudi škodovala dobro organizirani majhni interesni skupini taksistov.



Za Slovenijo je značilno, da prepogosto različne interesne skupine zaradi obrambe svojih koristi poskušajo na vsak način preprečiti konkurenco. Konkurenca škoduje samo tistim, ki zlorabljajo položaj na trgu, koristi pa vsem uporabnikom storitev, zato mora vlada vztrajati pri predlogu spremembe. Skrajno bizarno bi bilo, če v času digitalizacije ne bi spodbujali poslovnih modelov, od katerih ima velika večina ljudi koristi. Zanimivo je, da je že pred leti Cerarjev minister Koprivnikar podpisal pismo o nameri, da se Uber uvede tudi v Sloveniji, nato pa je Cerarjeva vlada podpisala še memorandum o soglasju, ampak v svojem slogu ni naredila nič.



Uber je zato razočarano sporočil, da ga vstop na slovenski trg ne zanima več. Minister Vrtovec pa je stvari vzel resno in pripravil potrebne zakonske podlage, da se modernizira taksi storitve tudi pri nas. Vsi, ki imamo iz tujine izkušnje z Uber in podobnimi digitalnimi platformami, smo s storitvami zadovoljni in si jih seveda želimo tudi pri nas. Odpor proti spremembam tistih, katerih privilegiran položaj bo zaradi tega ogrožen, ni presenetljiv, preseneča pa, da si upajo iti tako daleč in groziti celo ministru.

