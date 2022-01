Kolumna Mateja Lahovnika: Grožnje

Zdravniki in strokovnjaki za okužbe, ki se borijo z epidemijo, opozarjajo na vsakodnevne grožnje, ki jih prejemajo od proticepilcev. Profesorja s fakultete za farmacijo, ki je v medijih in na konferencah vlade komentiral epidemijo in pozival k cepljenju, sta prejšnji teden sredi Ljubljane napadla dva moška. Fizično nasilje je meja, kjer se neha demokracija in začenja teror. Policija bi morala dogodek temeljito preiskati, tožilstvo pa prevzeti pregon proti napadalcema.

Težko je razumeti, zakaj organi pregona ne ukrepajo, ko proticepilci grozijo zdravnikom z obešanjem in maščevanjem. Še težje pa, zakaj sta dva nasilneža, ki sta fizično napadla raziskovalca sredi Ljubljane, še vedno na prostosti, umik iz javnega življenja pa je napovedal napadeni raziskovalec. Kašna družba pa smo, če smo tolerantni do primitivnih napadov in groženj ter se morajo zdravniki in raziskovalci, ki opozarjajo na nujnost cepljenja, umakniti iz javnosti, da so varni?

Že nekaj časa nasilni protestniki na neprijavljenih shodih na ulicah demonstrirajo argument moči nad močjo argumenta. Z nasiljem in glasnostjo poskušajo utišati zdravnike, kemike, farmacevte in druge strokovnjake, ki pozivajo k spoštovanju ukrepov. Kričeča manjšina protestnikov razgraja, tiha večina pa vsakodnevno opravlja svoje delo in se trudi, da bi bilo življenje prijetno. Zakaj bi moral nekdo, ki odhaja na delo ali z dela stati v zastoju, ker skupina protestnikov zapre ulico?

Konec decembra je okrožno državno tožilstvo v Kranju zavrglo kazensko ovadbo zoper politika, ki jo je policija podala zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju na shodu. Shod se je sprevrgel v nasilje. Policija, ki je politika ovadila, in tožilstvo očitno ne govorita istega jezika. Vprašanje je, ali bi bila odločitev sodišča v Kranju enaka, če bi imeli levo vlado, ki bi jo rušil kakšen desni ekstremist. Ne gre pozabiti, kako hitro in odločno so policija, tožilstvo in sodstvo reagirali, ko je v času prejšnje vlade nekakšna štajerska varda pozivala k rušenju ustavne ureditve. Policija in tožilstvo bi morala imeti enake vatle za vse, da o sodiščih sploh ne govorimo.