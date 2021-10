Kolumna Mateja Lahovnika: Energetski šok

Cene plina in elektrike dosegajo na svetovnih borzah rekordne vrednosti, saj so se več kot potrojile. V nekaterih državah, kot je Velika Britanija, so razmere glede prenizkih dobav energentov tako kritične, da so zaradi pomanjkanja ustavili celo nekatere tovarne. Razlog je velika negotovost na trgu plina in rastoče cene kuponov za izpuste ogljikovega dioksida, s katerimi se špekulativno trguje na borzi. Rusija je kot največja dobaviteljica zemeljskega plina omejila dobave Evropi, saj poskuša pritisniti na Nemčijo in Evropsko komisijo, naj čim prej izdata soglasje za nov plinovod severni tok 2, ki bo zaobšel Ukrajino in plin neposredno pod Baltskim morjem pripeljal v Nemčijo.



Po evropskih direktivah bi moral ruski Gazprom dovoliti vsem ponudnikom plina nediskriminatoren dostop do plinovoda, na kar pa Rusija ne pristaja. Putin sedanje razmere na trgu plina spretno izkorišča za krepitev geopolitičnega vpliva Rusije v Evropi in za dodaten pritisk na Evropsko komisijo, naj odobri začetek delovanja novega plinovoda skladno s pričakovanji Rusije. Nekatere investicijske banke opozarjajo, da bi se lahko ob hudi zimi celo soočili z redukcijami plina, če se razmere na trgu ne bodo popravile. Zalog je manj kot v prejšnjih letih, povpraševanje veliko in s tem visoke cene, panika na trgu energentov pa vse skupaj samo še poslabšuje. V Veliki Britaniji so se poleg tega soočili s pomanjkanjem goriva na bencinskih servisih.



Vrste voznikov s praznimi rezervoarji na bencinskih črpalkah so spominjale na osemdeseta leta v nekdanji Jugoslaviji, ko je tedanja predsednica zvezne vlade Milka Planinc uvedla bone za gorivo. Naftne družbe so se zaradi odhoda Velike Britanije iz EU soočile s pomanjkanjem voznikov cistern, ki bi prevažali gorivo od rafinerij do bencinskih črpalk. Država je morala mobilizirati vojake, da so pomagali pri dostavi goriva. Z energetskim šokom se, poleg EU in Velike Britanije, zaradi vse strožjih okoljevarstvenih zavez sooča tudi Kitajska. Visoke cene energije bodo vplivale na manjšo proizvodnjo v energetsko najbolj intenzivnih dejavnostih in na višje cene končnih proizvodov tudi v živilsko-predelovalni industriji.

