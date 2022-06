Vedeli boste, kako globoko ste se potopili

Ali že komaj čakate na poletne počitnice? Po dolgi in naporni zimi nič čudnega. Še dobro, da so z vsakim dnem bližje. Prepričani smo, da ste jih načrtovali do zadnje podrobnosti. Ste kaj pozabili? Morda pametno uro Huawei Watch GT 3 Pro, brez katere poletne pustolovščine preprosto ne bodo prave!