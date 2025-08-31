Kolumna Mateja Lahovnika: Draginja, zastoji in protesti

Življenje je vse dražje, saj inflacija drvi in je avgusta znašala že 3 %. Najbolj, za skoraj 8 %, se je podražila hrana, tako da če imate občutek draginje, je žal vaš občutek pravi. Ob tej draginji porabo povečuje predvsem država, manj pa gospodinjstva. Visoka rast cen hrane na eni strani in višja obdavčitev plač ter pokojnin na drugi pomeni, da si lahko delavci in upokojenci privoščijo vse manj, zato je vse več ljudi nezadovoljnih. Marsikdo ima ob pogledu na pokojnino ali plačo občutek, da se ni splačalo delati.

Po drugi strani pa podatki kažejo, da je država bolj radodarna, ko gre za socialne transferje. Julija je bil najvišji znesek socialnih transferjev izplačan družini v višini 5855 evrov, drugi najvišji v višini 4626 evrov in tretji najvišji družini v višini 4403 evre. Vsem trem družinam so bili izplačani redna in izredna denarna socialna pomoč ter otroški dodatki. Povprečna neto plača je sicer okrog 1600 evrov, pokojnina pa 900 evrov.

Če inflacija drvi, pa zato promet stoji, zato ni čudno, da prevozniki grozijo s protesti, vozniki pa izgubljamo živce v nepreglednih kolonah. Šef Darsa sicer pravi, da z zastoji nima nič, prometna ministrica pa cinično dodaja, da z grožnjami avtoprevozniki ne bodo prav daleč prišli. Cinično zato, ker glede na stanje na cestah pri nas res ne prideš prav daleč.

Protestirali pa so tudi kmetje na kmetijskem sejmu ob obisku ministrice za kmetijstvo. Živinorejci so nezadovoljstvo z odnosom kmetijskega ministrstva do prašičereje izrazili s transparenti in mirnim protestom na razstavnem prostoru ministrstva. Ministrica je, menda zaradi neprimernih besed in povzdignjenih glasov, ogorčena zapustila prostor. Enega izmed kmetov, ki je mirno protestiral, je pretepel varnostnik.

V Franciji so v strahu pred protesti kmetov letos celo prestavili traso znamenitega Tour de France, pri nas pa kmeta, ki mirno protestira, kar pretepejo. Raje si ne predstavljajmo, kaj bi se zgodilo, če bi v Franciji ali na Bavarskem pretepli kmeta, ki mirno protestira. V državi, kjer se močno draži hrana, kmeta, ki opozori na težave, pa pretepejo, je nekaj res hudo narobe.