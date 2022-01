Ni nobene prave zime. Ko to povedo mladi, pomeni nekaj, ko govorijo stari, pomeni popolnoma nekaj drugega. Zaskrbljeno pomeni, da ni snega, da se zemlja ne more odpočiti in da bosta pomlad in poletje predvsem na podeželju zelo težka. Vodna zaloga, ki se naredi čez zimo, je tista, ki naj bi zagotavljala rezervo za rast rastlin na poljih in vrtovih. Tudi v tistih dneh, ki so najbolj vroči. Ko nas kuri vročina in se umaknemo nekam na hladno. Prava zima pomeni neki drugi generaciji nekaj popolnoma drugega. Sistem funkcionira, vendar ga je treba dobro namazati. Z denarjem seveda. Gre za možnosti...