Kolumna mateja Fišerja: Vidimo se v Svečini

Ob neki priložnosti je naš pisatelj Feri Lainšček uporabil besede nobelovca Márqueza, ki pravi, da se vse, kar je za enega pisatelja pomembno, zgodi v eni vasi. Če kaj, je to res. Pa ne zgolj za pisatelja, to velja tudi za marsikoga drugega, če že ne za nas vse. To velja tako za tiste, ki so rojeni v Brooklynu, kot za tiste, ki so rojeni v najmanjši zakotni vasici, ki je za nekoga v zadnjem koncu sveta. Kakor koli pogledamo, se posameznikovo videnje sveta vedno začne vrednotiti glede na izhodišče, iz katerega prihaja. Prav zaradi tega so mogoče nekatere stvari od zunaj videti prevelike in nek...