Ko je Ronald Reagan izjavil, da sta za tango potrebna dva, verjetno tudi sam ni razumel, kako daleč je vrgel kamen. Prlekija in Prekmurje. Desni in levi breg reke Mure. Reka, ki kljub filigranskim različnostim, ki jih lahko zaznamo v značaju prebivalcev, vseeno povezuje. Če je notranja meja med pokrajinama z reko zarisana dokaj čisto, so bile zunanje meje nenehno fluidne. Versajska mirovna konferenca je določila zunanje meje Prekmurja in Prlekije. Danes jih poznamo. Vendar ni šlo preprosto. Časi od konca prve vojne do dokončnega definiranja meje so bili izjemno burni. Pariška mirovna konferen...