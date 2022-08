Economist inteligence Unit je v teh dneh ponovno objavil lestvico mest, ki so najbolj prijazna za življenje prebivalstva. Na samem vrhu se je ponovno znašel Dunaj. Mnogi se sprašujejo, kaj je na tem Dunaju tako imenitnega, da se kar serijsko uvršča med najprijaznejša mesta za življenje. Prvo mesto na tovrstnih lestvicah vsekakor ne pomeni, da so vsi prebivalci takega mesta najbolj srečni na svetu, ne pomeni, da ni kriminala, in prav tako ne pomeni, da ti nihče v javnem transportu ne poskuša izmakniti denarnice. Ko sem pred leti iskal pisarno na Dunaju, sem naletel na starejšo frizerko, ki je ...