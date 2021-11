Kolumna Mateja Fišerja: Spet bom doma

Čez praznike spet bom doma, v naši vasi počasi življenje nam gre, pozimi ura ustavi se. Tako gre ena od kitic nekoč slovite skladbe skupine Obvezna smer. Slovenska pop muzika osemdesetih. Čas festivalov, kot sta Pop delavnica in Melodije morja in sonca, takrat ko še ni bilo mobilnih telefonov in klime v avtomobilih. Ne glede na vse skupaj, na čas, ki je minil, in tehnologijo, ki se je razvila, imamo občutek, da smo zdaj na enakem. Začuda tudi ni bilo vseh elektronskih pripomočkov za prehod cestninskih postaj in še bolj začuda ni bilo štiriurnih zastojev na cestninskih postajah, v bistvu pa ...