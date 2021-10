Kolumna Mateja Fišerja: Šola lepega vedenja

Zgodovinski arhiv Celje, Srednja gostinska šola iz Celja in Muzej Krško so pred kratkim izdali publikacijo, ki sliši na ime »#receptiizarhiva: Stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo«. Gre za posodobljeno različico nekaterih receptov zelo zanimivega zvezka »Kuhinjska knjiga za Hotel Triglav« iz Sevnice, ki je bila prepisana leta 1925. Srednješolci celjske gostinske šole so recepte posodobili in jih pripravili za današnji čas. Iz današnje perspektive gre za izjemno zanimivo nalogo, saj vključevanje novih generacij v rekreacijo kulturne dediščine ne le da to dediščino o...