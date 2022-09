Upam, da bomo zdržali. Trenutno je videti, kot da so po vsej državi gradbinci na sindikalnem izletu. Kamor koli pogledaš, naj bo s pilotom, miško ali kot nekateri pravijo klasično, na papirju, vsepovsod vidimo neke vrste gradbincev. Za vsakim ovinkom se kopljejo luknje in postavljajo temeljni kamni. Čutimo razkorak med tem, kaj je pokazano ali povedano, in konkretnimi ravnanji. Kako naenkrat verjeti nekomu, ki je doslej počel nekaj popolnoma drugega, kot je govoril. Svetovalci za odnose z javnostmi ali asistenti tu in tam tudi pozabijo na novih lopatah odstraniti deklaracije. Spominjamo se ...