»Spoštovani bralci, današnja kolumna bo posvečena ženskam in njihovemu igranju na blokflavto. Morda se vam zdi tema malo nenavadna za moj običajni stil pisanja, ki je bolj povezan z ekonomijo, politiko in kriminalom, vendar menim, da si to področje zasluži pozornost, predvsem v luči problematike seksizma.

Uporabljajo ga tako mladinci, ki z enim vprašanjem napišejo seminarsko nalogo, strokovnjaki, ki iščejo krajšo pot do cilja, kot slehernik, ki želi napisati neko pismo ali govor.

Kot novinar sem se večkrat srečal s številnimi glasbenimi dogodki, kjer so nastopale izključno ženske skupine, ki so igrale na različne instrumente, med drugim tudi na blokflavto. In priznam, bil sem pozitivno presenečen nad njihovim znanjem in virtuoznostjo. Vendar pa sem se hkrati zavedel, da so ženske v glasbenem svetu še vedno premalo zastopane in da se še vedno srečujejo s seksizmom. Čeprav se zdi, da so glasbene scene po svetu bolj enakopravne, žal še vedno obstaja velikokrat mnenje, da je ženska, ki igra na blokflavto, bolj spolno privlačna kot tista, ki igra na kitaro ali bobne. Tudi sam sem se znašel v položaju, ko sem slišal neprimerne komentarje o glasbenicah, ki igrajo na blokflavto, da so 'slabše' glasbenice in da na blokflavto igrajo zgolj zato, da pritegnejo pozornost moškega občinstva.

Hišna preiskava pri Bojanu Budji, prispevek 19. 12. 1996. FOTO: YOUTUBE/RTV SLOVENIJA

Toda če se resnično ozremo na njihov talent in kakovost glasbe, bomo videli, da je to nesmisel. Blokflavta je kompleksen in zahteven instrument, ki zahteva veliko znanja, spretnosti in prakse. Ženske, ki ga igrajo, si zaslužijo enako spoštovanje kot moški glasbeniki, ki igrajo na kateri koli drugi instrument. Seksizem je prisoten v številnih panogah in žal se ni izognil niti glasbenemu svetu. Vendar pa lahko vsak od nas naredi nekaj, da se ta problem izkorenini. Najprej je potrebno spodbujati večjo enakopravnost med spoloma, tudi v glasbenem svetu, in se zavedati, da talent ne pozna spola. Tako da, ko naslednjič slišite žensko igrati na blokflavto, ne bodite presenečeni nad njenim talentom, ampak jo spoštujte enako kot kogar koli drugega. Naj bosta njen talent in znanje tisto, kar šteje, ne pa njen spol.

Hvala za pozornost,

Bojan Budja«*

Evo. To je konec sveta, kot ga poznamo. Ali kot bi rekel dunajski Karl Kraus, »Die letzten Tage der Menschheit«. Če vas bo kdo kdaj vprašal, kdaj se je to zgodilo, lahko mirno poveste, da je bilo to novembra 2022. Pa ne gre še za enega od datumov starih šlogar'c, ki napovedujejo konec sveta, pred katerim moramo vsi vzeti dolgoročne kredite v upanju, da nam jih nikoli ne bo treba odplačati, ampak je november 2022 datum, ko je združba OpenAI v splet in svet poslala demo različico spletnega pogovarjalnika ChatGPT. Spletni program, ki je v nekaj mesecih postal svetovni hit tako med tistimi, ki se malo zezajo, kot onimi drugimi, ki so našli platformo za hitro pot do cilja. Uporabljajo ga tako mladinci, ki z enim vprašanjem napišejo seminarsko nalogo, strokovnjaki, ki iščejo krajšo pot do cilja, kot slehernik, ki želi napisati neko pismo ali govor. Kot kaže, ga uporablja tako politika, gospodarstvo, mladi junci in drugi, za katere ne bi nikoli pomislili, da si stvari ne bi izmislili sami. Gre za umetno inteligenco, ki ima v svoji bazi in algoritmu vse, kar je bilo kdaj objavljeno na spletu. Na podlagi tega kreira odgovor na zastavljeno vprašanje. Da ne bi kakšni butalski policaj šel ponovno k Bojanu Budji delat hišne preiskave, moramo izdati, da je zgornje besedilo napisano s programom ChatGPT. Bojan Budja ni nikoli pisal o ženskah in blokflavti. V ChatGPT sem napisal zgolj »Napiši besedilo, kot bi ga napisal Bojan Budja o ženskah in blokflavti«. Evo. To je konec sveta, kot ste ga poznali doslej.

* Besedilo je napisal spletni program ChatGPT.