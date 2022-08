Skoraj ne mine dan, da se na tem ali onem koncu Slovenije ne bi zgodil množični pogin rib. Potoki in rečice, za katere doslej nismo slišali, zasedajo naslovnice. Na enem koncu tona in pol, na drugem petdeset kilogramov in tako naprej. Tovrstne težave so prišle na dan, ker smo pač v času, ko kronično primanjkuje padavin. Ribištvo je tako kot čebelarstvo dejavnost, s katero se ukvarja množica ljudi, ki takrat, ko je vse normalno, ne pridejo na naslovnice, a so vendar pomembni za delovanje celotne družbe. Vodotoki rek so na najnižjih ravneh, jezera, jezerca in gramoznice pa se soočajo z veliki...