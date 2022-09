In naenkrat je vse ostalo prazno. V koronskih časih smo bili priča enemu redkih fenomenov, kakršnih si niti dan pred tem nismo mogli predstavljati. Naenkrat so se ulice izpraznile in nikjer ni bilo nikogar. Za tiste redke ljubitelje arhitekture, tiste, ki si radi ogledajo kako dobro stvaritev in si je zaradi množice ljudi niso mogli, se je odprlo neznansko polje možnosti, da užijejo mesto, kot bi si ga želeli. Ni mojstrov, ni mizarjev, ni vodovodarjev in tudi v Nemčiji so kar naenkrat začeli puščati šparglje na poljih, ker nimajo dovolj ljudi, da bi jih pobrali. Kamor koli pogledaš, primanjku...