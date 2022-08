Josef Nadj, znani plesalec in koreograf iz Kanjiže, ki je svoj evropski sloves dosegel na francoskih odrih, je v nekem pogovoru na vprašanje, kako počne posamezne stvari, dejal nekaj v naslednji maniri. Gasilci iz Kanjiže so bili nekoč svetovni prvaki. Od takrat v našem mestu velja, da kar koli počneš, počni tako, kot to počnejo naši gasilci. Skratka, najboljše na svetu. Na gasilce se pač spomnimo ob velikih tragedijah in nesrečah. V teh dneh smo tudi pri nas zbrali nekaj denarja za gasilce. Naj se sliši še tako perverzno, je k uspehu akcije najbolj pripomogel požar na Krasu. Milijonska škoda...