»Večna slava junakom, padlim v boju za svobodo in neodvisnost bratske Sovjetske zveze in Jugoslavije.« To piše na prednji strani spomenika, ki stoji v Murski Soboti. Spomenika z zvezdo, na katerem so dva sovjetska topova M1942 76 mm ZIS-3 in bronasta kipa partizana in vojaka Rdeče armade. Partizan je delo kiparja Zdenka Kalina, rdečearmejec pa delo Borisa Kalina. Da na vzhodu nekaj ne štima, se je začelo čutiti že pred leti, ko so ob vsakoletni obletnici osvoboditve začele delegacije prihajati ločeno. Na sprednji strani je bila še bronasta medalja s podobo Stalina, ki so jo leta...