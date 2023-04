Kolumna Marka Uršiča: Zločin in kazen

Seveda se ruskim in beloruskim športnikom ne sme dovoliti nastopa na olimpijskih igrah v Parizu naslednje leto in na drugih športnih prireditvah. Saj so bili denimo tudi športniki Republike Južne Afrike izločeni z vseh tekmovanj zaradi vladne politike rasnega razlikovanja. Nogometna reprezentanca Zvezne republike Jugoslavije (torej Srbije in Črne gore) leta 1992 ni mogla nastopiti na evropskem prvenstvu zaradi sankcij v povezavi z vojno v nekdanji skupni državi.

Molk ruskih in beloruskih športnikov ob agresiji v Ukrajini pomeni podporo obstoječemu režimu Rusije, pa najsi se športniki ob tem bojijo za svojo varnost ali tisto družine. Mednarodni olimpijski komite in denimo tudi vrh slovenskega? Le kaj govorijo, gre jim le za posel in ne za olimpijskega duha, igre naslednje leto v Parizu so vredne goro denarja. Nekatere države ob ruski in beloruski udeležbi napovedujejo bojkot OI 2024, drugi si mislijo, če me ne bo poleg, bom glede športnih uspehov in denarne pogače prikrajšan.

V svetu, kjer prevladujejo točno določene vrednote in morala, ne preseneča mnenje, kakor ga doživljam v Sloveniji, da je vojna v Ukrajini spopad Nata in Rusije, o ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem poslušam same negativne stvari, ljudje za višje življenjske stroške krivijo vojno v Ukrajini. Celo to sem slišal, ker je Ukrajina pač »Natova«, da kako bi se počutil, če bi Rusi denimo namestili rakete z jedrskimi konicami v Mehiki, torej ob meji z ZDA. Pa saj so jih že imeli na Kubi, pa vemo, kako se je stvar končala. Slišim cel kup negativnosti o Ukrajini, po drugi strani pa so vsi športniki, tudi slovenski, v romantičnem pomenu junaki, legende, zvezdniki, asi, mojstri ...

Šport je velik posel, vojne so za nekatere še večji. Vsak hoče zaslužiti, Cristiano Ronaldo in Lionel Messi sta grabežljiva čez vso mejo dobrega in še kakšnega okusa. Ker pa tudi pravni in policijski sistem držav ne deluje, imamo kaos na zemeljski obli. In še nekaj o Rusih. Tudi roman ruskega pisatelja beloruskega porekla Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega se imenuje Zločin in kazen.