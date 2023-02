Komentar Marka Uršiča: Vojnošportni dobičkarji

Danes je športa, tudi po televiziji, absolutno preveč. Začenši pri zimi, kjer imajo primat konservativne športne panoge, tudi tržno so izpostavljene, nekateri zelo nacionalno obarvani športi, kot je hitrostno drsanje na Nizozemskem, pa imajo zaradi manjšega trga in odzivnosti nekakšen kultni status na prizoriščih in pri privržencih.

Vsi govorijo o digitalnem svetu, miselnost ljudi pa je na ravni mračnega srednjega veka.

Čepenje na ustaljenih vrednotah srednje in severne Evrope je tudi »pravšnje« za trenutek svetovne zgodovine, v katerem živimo. Tradicionalni zimski športi so ustaljene vrednote za maso, ni revolucionarnih teženj v vedenjskem modelu, kot je to v prostem slogu smučanja in deskanja ali kot je bilo v alpskem deskanju na začetku, ko so tekmovalci kadili tudi travo. Tudi nogometa je absolutno preveč, lahko se spremlja lige od A do Ž, junaki pa so »napačno« tisti, ki zaradi posamičnih kakovosti največ zaslužijo in imajo klubske lastnike tudi iz politično spornih držav. Karakter ne pomeni ničesar, vsak današnji posameznik bi se najraje videl v vlogi Lionela Messija in podobnih z goro denarja, obsežnim avtomobilskim voznim parkom, z nekaj razkošnimi stanovanji ... Poanta je tudi v tem, da takšno kapitalistično miselnost širijo medijske hiše in športni novinarji v njih, vsi mediji pa so v lasti milijonarjev in milijarderjev. Informacije, ki pridejo v javnost, so cenzurirane, služijo v prid vladajočemu razredu, vsi morajo biti le poslušne ovce, ki verujejo v športne bogove in sistem, ki omogoča takšne anomalije.

Tudi nacionalizmi so v športnem svetu dobrodošli za ohranjanje nespremenjenih družbenih vrednot. FOTO: Tvspored-service Tvspored-service

Kakšen paradoks, vsi govorijo o tehnično modernem in digitalnem svetu, miselnost ljudi in vedenje pa je na ravni mračnega srednjega veka. Tudi nacionalizmi so v športnem svetu dobrodošli za ohranjanje nespremenjenih družbenih vrednot, ljudi je treba razdvojiti, saj bi kot skupna moč lahko ogrožali pridobitve kapitalizma. Vse je velik posel, tudi svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, pa naj tam Norveška pobere dvajset zlatih odličij ali le eno. Norveški tako ali tako ob vojni v Ukrajini zaradi lastnih zalog nafte in zemeljskega plina zamerijo, da je vojni dobičkar, žlahten dobiček pa bo imela tudi v Planici.