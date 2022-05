Kolumna Marka Uršiča: Tekačici vrgli puško v koruzo

Že ko je pred dvema letoma izjemna švedska smučarska tekačica Stina Nilsson napovedala, da prehaja v biatlonski šport, je marsikdo dvignil obrvi. Za to se je odločila tudi zaradi poškodbe reber, a pri vsem gre tudi za zmagovalko 23 posamičnih tekem v svetovnem pokalu, poleg tega je bila leta 2018 olimpijska prvakinja v posamičnem sprintu, z OI ima še po dve srebrni in bronasti odličji. Na svetovnih prvenstvih je bila dvakrat zlata v Seefeldu (2019) v ekipnem sprintu in štafeti.

A tek je eno, pri biatlonu je treba tudi (odlično) streljati. Nilssonova je imela pri tem razvidno na začetku težave, a v pravkar končani sezoni je najprej poleti postala državna prvakinja pred slovitima sestrama Öberg, Elviro in Hanno. Pozimi je na preizkušnjah osemkrat prišla med najboljših dvajset posameznic, uspelo ji je priti tudi na stopničke, v Ruhpoldingu je bila s štafeto druga, nato je bila še posamično tretja v sprintu v Kontiolahtiju. Uvrščena je bila v švedsko olimpijsko biatlonsko reprezentanco za igre v Pekingu, a zaradi uspehov bolj uveljavljenih rojakinj (zlato v štafeti, še dve srebri Elvire Öberg) 28-letnica ni dobila priložnosti za nastop in tako bila ob prvo možnost, da bi imela z OI žlahtno kovino tako v smučarskem teku kot biatlonu.

Zgodba Anamarije Lampič je zelo zelo podobna, 26-letnica, toliko je bila stara tudi Stina Nilsson, ko je zamenjala šport, zanimivo, obe sta rojeni junija, bo svojo športno srečo zdaj preizkušala v biatlonu. V njem bo, tako kot Švedinja, morala začeti z ničle, na tekmah pokala mednarodne biatlonske zveze IBU. Sicer so zadeve v slovenskem biatlonu statusno bolje urejene kot v smučarskem teku, verjetno je tudi to eden od razlogov za prestop Lampičeve. A v strokovnih krogih se šušlja tudi, da glede na urejen položaj domačega dvobojevanja (bi v prevodu pomeni številko dve, athlon po starogrško tekmovanje) rezultati slovenskih tekmovalcev niso takšni, kot bi se sicer spodobilo. Uspešen prehod iz smučarskega teka v biatlon ne gre kar čez noč, a tako kot v vsem športu velja nekaj: vztrajni in pridni so nagrajeni, prej ali slej.