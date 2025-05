Kolumna Marka Uršiča: Špageti vestern

Veliko je bilo rečenega in napisanega o vedenju trenerja nogometašev Celja Alberta Riere na finalni tekmi slovenskega pokala proti Kopru in po njej. Prvič, Albert Riera je rojen 15. aprila, torej je astrološko znamenje oven. Ovni pa so pač karakterno takšni.

Drugič, Albert Riera je z Balearskih otokov, rojen v mestu Manacor na otoku Majorka. Če bi bil tipični »Španec«, bi bilo njegovo ime Alberto, tako pa je »ortodoksen« Katalonec. Riera je pač poseben, »posebni« pa so tudi Italijani. Naj se ne razburjajo, če je na Pesmi Evrovizije estonski raper Tommy Cash s pesmijo Espresso Macchiato žalil Italijo, naj raje pometajo pred svojim pragom. Kajti predzadnji krog italijanskega nogometnega prvenstva je bil v boju za naslov pravi špageti vestern.

Med obračunoma Inter – Lazio in Parma – Napoli je bilo vsega; rezultatske drame, prerekanja s sodniki, ogledovanj posnetkov delivcev pravice, dosojenih in nedosojenih enajstmetrovk, razveljavljenih zadetkov, rdečih kartonov ... Inter v boju za scudetto pred zadnjim krogom zaostaja točko za Neapeljčani (79:78), proti Laziu je dvakrat vodil, a na koncu ostal dolgega nosu.

Za športne živce je najbolje na programih Eurosporta gledati snuker.

V 88. minuti sta bila izključena trenerja Simone Inzaghi (Inter) in Marco Baroni (Lazio). Če pa je bilo vedenje slednjih dveh še »kulturno«, pa je trener Napolija Antonio Conte v Parmi popolnoma podivjal. Dobil je rdeči karton, prav tako trener Parme, Romun Cristian Chivu. Conte je podivjal, ker bi Neapeljčani po prekršku v kazenskem prostoru morali dobiti najstrožjo kazen, glavni sodnik Daniele Doveri je odšel pogledat počasni posnetek, nato pa je dosodil prekršek v prid Parme, ki je bil storjen še pred enajstmetrovko.

Tako je pač, nogomet danes ni več »šport«, je le tržni pripomoček za kopičenje in obračanje denarja. Navijači so potrošniki in navijaška kupna moč glomazne žogobrcarske industrije. Če si državni prvak, to prinaša »tudi« finančno korist, kako bodo nogometaši ter strokovno in klubsko vodstvo Interja šele »znoreli«, če na koncu na Apeninskem polotoku ne bodo prvaki, izgubili pa bodo tudi finalno tekmo lige prvakov proti Paris Saint-Germainu. Na koncu koncev je za živce najbolje na programih Eurosporta gledati snuker.