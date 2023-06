Kolumna Marka Uršiča: Slovenija boljša od Izraela

Vedelo se je, da slovensko ljudstvo ne bo gledalsko drlo na evropsko prvenstvo za košarkarice v ljubljanskih Stožicah. Na tekme izbrane vrste Slovenije je še prišlo nekaj prebivalstva (2150 proti Veliki Britaniji, 1645 proti Nemčiji in 2108 proti Franciji). Drugače pa je bila udeležba gledalcev, tudi na srečanjih druge skupine v Ljubljani (Madžarka, Srbija, Slovaška, Turčija), siromašna. Številke so namreč 250, 100, 289, 550, 285, 304, 350, 640, 275. A z enim dejstvom se lahko slovenski prireditelji le tolažijo. Soorganizator ženskega eurobasketa je namreč tudi Izrael, tam pa se je dogodilo, da se je na tekmah med Grčijo in Latvijo ter Španijo in Črno goro zbralo le po 49 gledalcev s kupljeno vstopnico! Na obračunu med Črno goro in Latvijo pa le eden več, torej 50.

Na tekmah med Grčijo in Latvijo ter Španijo in Črno goro se je zbralo le po 49 gledalcev.

Na drugih tekmah z omenjenimi reprezentancami se jih je zbralo po 100. Gostiteljice Izraelke so igrale v skupini z Belgijo, Češko in Italijo. Obisk na njihovih tekmah je bil v številkah 1378, 1744 in 1421. Na drugih srečanjih se je zbralo 100, 144 in 124 ljudi. Pustimo zdaj cene vstopnic v Tel Avivu in Ljubljani, če koga nekaj (iz športa) zanima, ga zanima. Tako je bil za nedavno prijateljsko nogometno tekmo med Poljsko in Nemčijo v Varšavi razprodan nacionalni stadion. Zbralo se je 57.098 gledalcev, čeprav je poljska nogometna zveza, ker so njihovi nemški kolegi zahtevali visok honorar za prijateljsko igranje v Varšavi, dvignila cene vstopnic. Najdražja je bila preračunano iz zlotov kar 62 evrov, najcenejša polovico te vsote, torej 31.

Pri prirejanju velikih športnih tekmovanj se seveda izdela finančni načrt s ciljem dobička, računa se na prispevek pokroviteljev in dotacijo mednarodnih zvez, na prihodek od prodanih vstopnic. A z vidika obiska gledalcev je normalno, da se svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju priredi na Norveškem ali Finskem, odbojka na Poljskem, vaterpolo na Hrvaškem in Madžarskem ... Slovenija je v zadnjih letih priredila kopico velikih tekmovanj kot katapult za domače reprezentance in posameznike, če pade poleg še kakšen cekin ali dva, vse lepo. Ali res?