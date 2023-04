Kolumna Marka Uršiča: Romun ni imun na Slovenijo

Gheorghe Cretu (priimek se izgovori Krecu) ostaja selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance. Torej sta se Metod Ropret, predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, in Romun le našla na približno pravi valovni dolžini, seveda ne, kar zadeva poslušanje radia. Gre za finančno plat, kajti Cretu je v lanski sezoni poljski klub Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle popeljal do naslovov v ligi prvakov, poljskem prvenstvu in pokalu, a ni ostal na klopi odbojkarske družine iz južne Poljske.

»Bilo je tako, da v februarju s klubskim vodstvom nisem dosegel dogovora o podaljšanju sodelovanja,« nam je lanskega avgusta ob prevzemu dela v slovenski reprezentanci povedal Cretu. Pa za Poljsko pravijo, da je raj za odbojkarske trenerje. Sicer tudi po dobri hrani in pivu, ki kar samo teče po grlu, a tudi po debelini bankovcev, ki jih strokovnjaki dobijo, da se ubadajo s klubi v plus ligi. Romunski trener ima svojo ceno, a tudi da veliko, to se je iz letala videlo tudi na lanskem svetovnem prvenstvu, ki ga je Slovenija sklenila tik za dobitniki odličij. Dobršen del letošnje sezone je bilo za italijanski klub Perugio videti, da bo s svojo zvezdniško zasedbo osvojil vse, kar se bo dalo, klubski predsednik Gino Sirci je po neuspešnih denarnih pogovorih s Cretujem za novo sezono denimo vzel drugega trenerja, namreč Andreo Anastasija. Perugia, tudi s slovenskim reprezentantom Gregorjem Ropretom v kadru, pa je bila v prvi polfinalni tekmi lige prvakov nemočna proti igralcem iz Kędzierzyn-Koźleja. Že primer nogometnega kluba Paris Saint-Germain priča, da je (seveda) zaželeno, da imaš polno malho denarja, a je treba tega tudi racionalno in konstruktivno zapraviti.

OZS in Gheorghe Cretu gresta torej dalje, letos so tudi kvalifikacije za olimpijske igre naslednjega leta v Parizu, nekaj slovenskih odbojkarjev pa bi za konec kariere v izbrani vrsti rado videlo mesto luči v olimpijskem sijaju. Pa ni temeljna težava v tem, kdo je slovenski selektor, pomladitev odbojkarske reprezentance bo enkrat morala priti na jedilnik. Za takratnega odgovornega pa bo težko vse prebaviti naenkrat.