Kolumna Marka Uršiča: Politika je boks

Novi poljski predsednik Karol Nawrocki, funkcijo bo nastopil 6. avgusta, je bil v mladosti amaterski boksar, bil naj bi tudi telesni stražar »prodajalk ljubezni« v luksuznem hotelu v Sopotu. No, ko že omenjamo Sopot, je najboljši njegov opis ta, da je nekakšen poljski Portorož.

Nawrocki se je kot navijač Lechie Gdańsk, rojen je namreč v tem mestu, udeleževal tudi pretepov med nogometnimi huligani gdańskega kluba in tistimi Lecha iz Poznańa. Na telesu ima tetovaži londonskega nogometnega kluba Chelsea in seveda tisti Lechie Gdańsk. Zakaj takšen uvod? Nogometni in boksarski zvezdniki, no, saj Nawrockega ne dajemo v isti koš, so magnet za ljudi, »ljudske« osebnosti, ki, kar koli storijo ali rečejo, pritegnejo splošno pozornost.

Nekdanji ukrajinski boksarski as Vitalij Kličko je že od leta 2014 župan Kijeva, znana je tudi zgodba filipinskega boksarskega superzvezdnika Mannyja Pacquiaa. Ta je bil član senata na Filipinih, septembra 2021 je tudi službeno najavil kandidaturo za predsednika Filipinov na volitvah naslednjega leta. Na predsedniških volitvah je izgubil proti Bongbongu Marcosu, nato je letos spet poskušal biti izvoljen v senat, a mu politična vrnitev ni uspela. Zakaj bi boksarji radi bili predsedniki držav?

Politika je boks, politične nasprotnike je treba tako kot v boksu razbiti.

Bodimo »malce« psihoanalitični v slogu Sigmunda Freuda in Jacquesa Lacana. Politika je boks, politične nasprotnike je treba tako kot v boksu razbiti, nokavtirati, čim večkrat poslati na tla, razbiti arkado ... Bi bil nekdanji slovenski boksarski as Dejan Zavec dober predsednik? No, nekdanji poslanec Državnega zbora Republike Slovenije je »plemenit«, tako kot je »plemenita« plemenita veščina, boks.

Legenda, ne le boksarska, je tudi Mohamed Ali. Zaradi veroizpovedi in nasprotovanja vietnamski vojni je zavrnil služenje vojaškega roka, zaradi tega mu je bil odvzet naslov svetovnega prvaka. Bil je tudi velik borec za pravice afriških Američanov. Takšnih pogumnih in ponosnih ljudi danes ni več, niti, še z nekaterimi drugimi nekdanjimi asi, v poklicnem boksarskem svetu. V političnem svetu pa so sami »pacienti«, le poglejte okrog in videli boste nešteto primerov za Freuda in Lacana. Pa ne le za njiju.