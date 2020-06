Kolumna Marka Uršiča: Pokoronsko za krono

Čeprav je odbojkarska tekmovalna sezona zaradi koronakrize že predčasno končana, pa v zadnjem času v tem športu ni bilo dolgočasno. Prestopni rok, mednarodni in domači, se je razbuhtel, tudi evropski podprvaki Klemen Čebulj, Dejan Vinčić, Gregor Ropret, Tonček Štern, Alen Šket in Sašo Štalekar imajo nove delodajalce. Čebulj bo iz Italije odšel na Poljsko, isti klub, Asseco Resovia Rzeszow, bo kot trener vodil slovenski selektor Alberto Giuliani. Nove destinacije so tudi za Vinčića (Nemčija), Šterna (Italija), Šketa (Turčija), Ropret ostaja v Franciji, a se iz Nantesa seli v Rennes, Štalekar se iz tujine vrača v Slovenijo. Tudi reprezentantka Lana Ščuka bo v novi sezoni igrala v Turčiji. Če je v slovenskem predčasno zaključenem prvenstvu Calcit Volley ambiciozno napadal tron ACH Volleyja, pa so oranžni zmaji še šestnajstič zapored odnesli domačo ligaško krono.



(po)koronskem času pa v obeh klubih za novo sezono, kljub finančnim preračunavanjem zaradi pandemije, zelo dinamično sestavljajo igralski mozaik za novo tekmovalno obdobje. V Ljubljano ob rezervnem reprezentančnem prostem igralcu Urbanu Tomanu prihaja zvezdnik z grškim potnim listom Mitar Đurić, ta naj bi bil po težavah s poškodbami v zadnjih letih zdaj zdrav. Ker se je izjalovil tudi prestop Božidarja Vučićevića v Rusijo, srbski reprezentant ostaja, imajo zdaj oranžni zmaji še s Hrvatom Petrom Đirlićem na mestu korektorja tri napadalne adute. Poleg tega so v Ljubljani spisali novo poglavje, podpisali so pogodbo z Irancem, reprezentančnim srednjim blokerjem Amirjem Hoseinom Tuhtehom. V Kamnik so ob novem trenerju Gregorju Jerončiču za zdaj pridobili še Martina Kosmino in Dika Purića, srednji bloker izbrane vrste Štalekar pa se je vrnil v staro jato. V sezoni 2020/21 bo torej boj za državnega prvaka ogorčen kot že dolgo ne, tudi igralska sestava obeh favoritov za domači prestol je kakovostnejša kot v pretekli sezoni. Seveda pa ob vsem tudi velja, da je slovenska odbojka z uspehi v zadnjih letih storila velik korak naprej v domačem športnem vrednotenju in prepoznavnosti.