Kolumna Marka Uršiča: Marjan Fabjan

Ni se še polegel prah po obtožbah in prijavah na policijo nekdanjih slovenskih judoistk, da jih je trener Marjan Fabjan spolno zlorabil ter izvajal telesno in psihično nasilje nad njimi. Fabjan je v zadnjih dneh tudi zavrnil poziv Judo zveze Slovenije, naj prekine vodenje treningov in druge dejavnosti v klubu Z'dežele Sankaku. Najbolj, kar me preseneča, je zgroženost slovenske javnosti, da se v rajski deželici pod Alpami kaj takšnega, in tudi podobne stvari, lahko zgodi.

Slovenija je takooo urejena država in etično zavedna, da v slovenskem športu nihče ne uporablja dopinga, medčloveški odnosi so uglajeni do podrobnosti, za šport je finančno s strani države in pokroviteljev odlično poskrbljeno, če so slovenski športniki denimo neuspešni, je to krivda sodnikov ... Slovenija je del(ček), tudi športno, globalnega sveta, naj nas tukaj nič ne preseneti.

Glede spolnega, telesnega in psihičnega nasilja v svetovnem športu je to tako kot mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu. Delavec oziroma športnik ali športnica velik del dneva preživita v službi oziroma na treningu, sinergija človeških odnosov, seveda z ozirom na to, da je vsak posameznik različen od drugega, ni vedno konstruktivna. Največja povezujoča družbena prvina je karikirano napisano denar, on je sveta vladar, zato bo posameznik lastne frustracije potisnil globoko vase, da bi se pokoril vladarju, ki je v sodobnih časih gonilna sila civilizacije. To niso kultura, politika, šport, gospodarstvo ali kaj drugega.

Zvišano tveganje za spolno, telesno in psihično nadlegovanje športnic pa nastane tudi na pripravah, ko je skupina ljudi praktično ves dan na isti lokaciji daleč od doma, in se posameznikom, tudi v prostem času, po glavi pletejo tudi kakšne »poredne« misli. V primeru Marjana Fabjana naj najprej svoje opravi policija, med moškim trenerjem in žensko športnico pa ni vedno tako grdo.

Daniele Santarelli, trener italijanskega ženskega odbojkarskega kluba Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, ta je najboljši v Evropi, tudi v zadnji sezoni je osvojil ligo prvakinj, je denimo zasebno mož proste igralke istega kluba Monice De Gennaro. In tako ves dan tičita skupaj.