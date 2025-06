Kolumna Marka Uršiča: Lewandowski

Navijači poljske nogometne reprezentance so obupani. Poljaki so denimo na svetovnih prvenstvih v letih 1974 in 1982 osvojili tretje mesto, na prvem mundialu je bil Grzegorz Lato s sedmimi zadetki prvi strelec tekmovanja. Pa poglejte zdaj, s tako kakovostnimi igralci, kot jih ima Poljska, kakšne rezultate dosega. Sramota! Sodu so dno izbili dogodek in posledice po njem, ko je selektor Michał Probierz dva dni pred kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na SP 2026 s Finsko Roberta Lewandowskega zamenjal z mesta kapetana izbrane vrste.

Igralci so bili pobudniki zamenjave Lewandowskega, selektor je prisluhnil.

Novi kapetan je postal Piotr Zieliński, Lewandowski je po prvem telefonskem pogovoru s selektorjem, ko ga je ta obvestil o zamenjavi, Probierza klical nazaj in mu namignil, da bi bilo bolj diplomatsko, če bi v javnost prišla novica, da se je sam odpovedal kapetanskemu traku. Probierz v to ni privolil in zvezdnik je oznanil, da za biało-czerwone pod tem selektorjem ne bo več igral. Poljska je nato s Finsko izgubila z 1:2, po dodatnem cirkusu, tudi s strani predsednika poljske zveze Cezaryja Kulesze, je selektor odstopil.

Robert Lewandowski je velik zvezdnik svetovnega nogometa. A poljski novinarji znajo povedati, da se že nekaj časa oddaljuje od reprezentance. Soigralci so nezadovoljni in so bili tudi pobudniki zamenjave kapetana, Probierz jim je prisluhnil. Ko Robert Lewandowski pride na reprezentančne priprave na Poljsko, ima tako ali tako toliko biznisa, da z glavo ni povsem pri stvari. Reprezentančni sobojevniki tudi denimo niso bili zadovoljni z dogodki po svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022.

Tam je Poljska z uvrstitvijo v osmino finala, izgubila je s Francijo z 1:3, dosegla relativen uspeh, ob premijah poljske nogometne zveze so padle tudi državne, a so si levji delež njih razdelili najbolj izkušeni igralci: Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Kamil Glik in Grzegorz Krychowiak. Soigralcem to ni bilo všeč. Zdaj je Lewandowski po odhodu omenjenih iz ekipe ostal sam, poleg tega so se nogometaši v Katarju za konec SP zbrali na poslovilni večerji. Tam pa Lewandowskega ni bilo, saj je s kovčki že odkorakal iz hotela. Bojda jih je imel pripravljene že pred tekmo s Francijo.