Kolumna Marka Uršiča: Jamajka

Kristjan Čeh je lani na olimpijskih igrah v Parizu v metu diska zasedel 4. mesto in ostal brez želenega odličja. Ali veste, kdo je med diskobolosi zmagal? Jamajčan Roje Stona z najboljšim metom, dolgim natančno 70 metrov. Stona je postal prvi Jamajčan, olimpijski zmagovalec v metalni atletski disciplini. Ostanimo še malce na karibskem otoku, v Parizu si je bron v suvanju krogle prisuval Rajindra Campbell. Zakaj omenjamo ta dva junaka kraljice športov z otoka ruma, kriketa in reggaeja?

Se spomnite, ko je jamajška sprinterska legenda Merlene Ottey zamenjala atletsko državljanstvo in nastopala za Slovenijo? No, Stona in Campbell bosta »revno mater« Jamajko zamenjala za Turčijo in v prihodnje zastopala slednjo državo. Za začetek bosta dobila 500.000 dolarjev (434.000 evrov) bonusa za podpis potrditve spremembe svoje nacionalne pripadnosti, sledila bo še mesečna finančna pomoč, v primeru osvojitve odličij na velikih tekmovanjih pa še šestštevilčna nagrada.

Toda zdaj 26-letni Stona in 29-letni Campbell po predpisih Mednarodne atletske zveze ob prestopu tri leta ne smeta nacionalno nastopati na velikih tekmovanjih, denimo lahko pa na mitingih diamantne lige in drugih mitingih. Nista edina Jamajčana, ki bosta zapustila karibsko podnebje, Turčijo bosta v prihodnje zastopala tudi skakalec v daljino Wayne Pinnock, srebrni na olimpijskih igrah v Parizu, in troskokaš Jaydon Hibbert, četrti na pariškem športnem prazniku štiriletja.

Kaj če bi Usain Bolt odšel v Turčijo ali da bi Kristjan Čeh metal za Estonijo?

Vsi omenjeni naj bi podpisali osemletne pogodbe, torej vse do olimpijskih iger leta 2032 v Brisbanu. No, če jamajški atleti in turška zveza postopek sprožijo junija letos, bi vsi lahko nastopili na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Tekmovanja v kraljici športov se namreč tam začnejo 15. julija.

Vsi omenjeni niso prvi atleti z Jamajke, ki so spremenili državljanstvo. Že sprinterja Jacques Harvey (turško Jak Ali Harvey), ta je s časom 9,92 turški sorekorder na 100 metrov, in Winston Barnes (Emre Zafer Barnes) sta leta 2015 prestopila v Turčijo. Si zamislite, da bi tudi atletski superzvezdnik Usain Bolt s trebuhom za kruhom odšel v Turčijo ali da bi Kristjan Čeh metal za Estonijo?