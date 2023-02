Komentar Marka Uršiča: Fatalna sezona poškodb

Končali sta se svetovni prvenstvi v alpskem smučanju in biatlonu, poteka še mundial v prostem slogu vključno z alpskimi deskarji, drevi se bo slovesno odprlo SP v nordijskem smučanju v Planici. Slovenski predstavniki in predstavnice v alpskem smučanju in biatlonu niso osvojili odličja, zanj je imel realno možnost le Žan Kranjec, a tako je to v športu.

Slovenski zimski športniki so v letošnji tekmovalni sezoni več časa na bolniški kot v pogonu.

Niti z denarjem prepolni nogometni Paris Saint-Germain ne zmaguje vedno, a to je že stvar psihološkega izvora. Nogometaši so na splošno preplačani, razvajeni, nimajo več občutka za zdravo samoiniciativo, ko gre za (rezultatski) boj za življenje ali smrt. Menijo, da bodo denimo vedno le z dvema vrhunskima potezama tekmo odločili sebi v prid. Krivi pa so denar in mediji, ki iz smrtnikov delajo bogove, ki to (karakterno) niso. A današnji manipulativni nori svet je takšen, da več velja tisti, ki ima več denarja. Takšen svet se bo sesul sam vase, a počasi. Začeli smo z zimo.

Slovenski zimski športniki so v letošnji tekmovalni sezoni več časa na bolniški kot v pogonu. Poškodbe Boštjana Klineta, Andreje Slokar, Tine Robnik, tudi nekdanja alpinka Meta Hrovat je doživela hudo nesrečo, poškodbi skakalke Urše Bogataj in deskarke Glorie Kotnik, pa cel kup bolnih biatloncev in tistih v teku: Jakov Fak, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Rok Tršan, Eva Urevc ... Alpsko smučanje je že tako ali tako za telo zahteven šport, še posebno če dodamo stopnjo težavnosti smučišč, tu ni šale. Za skakalnice in letalnice vemo, kako je, to pa so tudi vsi zimski športi v naravi, ki jo človek (podnebno) uničuje. Tudi narava vrača udarec in zna pokazati zobe brezobzirnemu človeku.

Šport je velik posel, v igri je denar. FOTO: Halfpoint Getty Images, istockphoto

Šport je velik posel, v igri je denar, zato dajmo ga služiti na račun narave. Ta tako ali tako ni »oseba«. »Oseba« in oprijemljiv pojem je le denar, ker pa je današnji svet zgrajen na materialnih načelih, je pač ogromen posel tudi nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. V zadnjem letu smo velikokrat slišali, da je to SP ali EP največji športni dogodek v Sloveniji. Nordijski mundial v Planici? Dajmo enkrat napeti možgane in malce pomisliti.