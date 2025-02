Kolumna Marka Uršiča: Fabio Soli

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca ima novega selektorja, to je Italijan Fabio Soli. Slednji bo še do konca sezone vodil ekipo Trentina, zmagovalca lige prvakov iz pretekle sezone, član tega kluba je tudi slovenski reprezentant Jan Kozamernik.

Nato pa se na Apeninskem polotoku seli. Pravilnik italijanske odbojkarske lige o dvojnih vlogah v svojem 6. členu predvideva 100.000 evrov kazni, če določeni trener opravlja strokovno funkcijo tako v klubu kot v izbrani državni vrsti. Fabio Soli pa je v dvojni vlogi, je slovenski selektor, po že potrjenem odhodu iz Trenta, pa je za sezono 2025/26 podpisal pogodbo za vodenje moštva Rana Verona.

No, tudi v njem igra član slovenske reprezentance, namreč Rok Možič. Vodilni možje Odbojkarske zveze Slovenije pravijo, da so se v pogodbi s Solijem zavarovali oziroma ob dvojni funkciji novega selektorja nimajo dodatnih plačilnih obveznosti, italijanski mediji pa so se denimo tudi že razpisali, da je Verona očitno pripravljena plačati 100.000 evrov dodatnega »stroška« za Solijevo službovanje v mestu Romea in Julije. Kakor je razumeti časovnico, je Fabio Soli najprej sprejel službo pri OZS kot slovenski selektor, nato je šele po očitno uspešnih pogovorih postal še trener veronskega kluba.

Na prvo žogo, iz glave, smo se spomnili še dveh trenerjev, ki imata (bosta imela) v italijanski elitni moški odbojki dvojno vlogo. Roberto Piazza je trener Allianz Milana in reprezentance Irana, pred tem je bil nizozemski selektor, Marcelo Mendez pa bo v novi sezoni prvi strokovnjak Trentina, še vedno je tudi selektor Argentine. No, videti je, da bo na koncu »finančni« volk (Italijanska odbojkarska zveza) sit, koza (glavni strokovni položaj pri slovenski odbojkarski reprezentanci) cela, druga koza, veronski klub, pa tudi ne bo propadla zaradi »neizmerne« in tragične ljubezni med Romeom in Julijo.

Novega selektorja na sončni strani Alp čaka prenova oziroma pomladitev reprezentance, dela ne bo manjkalo, od 11. junija do 20. julija bodo trije turnirji rednega dela lige narodov, sledi še finalni turnir v Ningboju na Kitajskem. Od 12. do 28. septembra pa bo še svetovno prvenstvo na Filipinih.