Kolumna Marka Uršiča: Elektrika v Stožicah

V atletiki in plavanju je že tako, da o najboljšem odloči elektronska meritev časa oziroma pri skokih in metih v kraljici športov izmerjeni metri in centimetri. V ekipnih športih pa je tudi tako, da eden od stebrov moštva na tekmi ne bo imel najboljšega dne, a bo zmago denimo z vrhunsko predstavo izvlekel nekdo drug od njegovih soigralcev. Čim več visokokakovostne moštvene sinergije, sodelovanja in medsebojnega dopolnjevanja je, tem več ima ekipa možnosti za odlično igro in končni uspeh.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je lani na debitantski predstavitvi v ligi narodov igrala v polfinalu in zasedla četrto mesto, letos je pristala na desetem. Resda moraš biti že mali trenerski čarovnik, da sestaviš pravi mozaik, selektor Mark Lebedew je denimo moral postave za tri odigrane turnirje kombinirati z vednostjo poškodb in utrujenosti varovancev po dolgih klubskih sezonah pa tudi glede okužb. Zdaj je, kar je, za Slovenijo namreč. Za svetovno prvenstvo od 26. avgusta do 11. septembra, slovenska izbrana vrsta bo skupinsko nastopila v domačih Stožicah, pa ne bomo zapisali, da takrat ni popravnega izpita. Takšno je (športno) življenje, enkrat zmagaš, drugič izgubiš. A najbolje je čim večkrat zmagati.

Slovenski odbojkarji se bodo za domači mundial sestavili, o tem ni dvoma. A spet bo zelo pomembno, kako se bo žongliralo s prvinami, ki so nujno prisotne ob takšnem velikem dogodku. Podpora domačih navijačev v polnih Stožicah, če bo tako evforična, kot je bila na evropskem prvenstvu leta 2019, bo slovenske fante zanesljivo v motivacijskem vidiku ponesla visoko, na drugi strani je tekmovalni pritisk. V reprezentanci trikratnih evropskih podprvakov je veliko izkušenih igralcev, a ti niso iz leta v leto mlajši, zakon narave (mar je res to?) ima svojo računico. A izkušnje imajo plus že tako ali tako, kar se tiče igranja na velikem tekmovanju pred domačim občinstvom kot pritiska športnega uspeha. Enkrat ena pa drži: Slovenija je po kakovosti vrhunska odbojkarska reprezentanca. Bo mundial eden od labodjih spevov tega rodu izbrane vrste?