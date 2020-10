Kolumna Marije Mice Kotnik: Pijte vino, če vode ni

Po eni strani od državljanov pričakuješ, da bodo delovali odgovorno, se odrekli nečemu, kar jim je dobesedno zapisano v DNK, po drugi pa jih na vsakem koraku izzivaš in ponujaš alkohol.

Da Slovenci radi in preveč pijemo alkohol, ni nobena skrivnost. Navsezadnje že nekaj let sodimo v sam vrh tistih držav, kjer je največ popitega alkohola na prebivalca. Ker o konkretnih številkah skorajda nima smisla govoriti, saj jih bodo levi razlagali tako, desni pač drugače, kot je to v navadi pri nas glede vseh strani. Bolj zanimivo je, kako se pri nas ne odzivamo na opozorila zdravnikov in strokovnjakov za javno zdravje na fenomen t. i. mokre kulture. Pred leti, če se prav spomnim, smo bili bolj papeški od papeža in prepovedali pitje alkoholnih pijač na javnih dogodkih. Tako so poslanci in preostali visoki gostje na državnih proslavah nazdravljali z vodo namesto s penečim se vinom, na športnih prireditvah je bilo prepovedano pitje alkohola, no, predvsem piva, in tako dalje in naprej.Leta so minevala in počasi so vsa dobro misleča pravila in določila toliko splahnela in se omilila, da trenutno skorajda nič od tistega ne velja več.Da se alkoholu pač ne bomo nikoli povsem odrekli, vsaj ne prostovoljno, se je pokazalo tudi v trenutnem, t. i. času korone. Zadnji mesec dni so se namreč po televizijskih ekranih začeli pojavljati oglasi, ki sporočajo, da se je v času koronakrize pri nas ekstremno povečalo pitje alkohola, in hkrati pozivajo ljudi k odgovornemu ravnanju. Z njimi NIJZ nagovarja ljudi, naj, če že pijejo alkohol, ob tem pijejo tudi vodo. Spodbudno, strokovnjaki za javno zdravje na neki način ljudi ozaveščajo, da če že pijemo, bodimo vsaj pri tem odgovorni. Da je res dobro, če ob kozarcu vina spiješ vsaj enako količino vode, vemo vsi, ki vino tudi pijemo. Preverjeno, počutiš se precej bolje, kot če bi se nacejal le z alkoholom.Se mi je pa zdelo smešno, da so hkrati s pojavom teh oglasov medije preplavile informacije o dogodkih, ki so dobesedno vabili vsakogar, naj si privošči kozarček rujnega.Samo spomnimo se spota ministrice Pivčeve, ki z iskrico v očeh in nasmehom na ustih nazdravlja s svojo družino in zaposlenimi v vinogradih Vinakras. Še bolj odmeven je bil dogodek v drugi polovici avgusta, ko je naš instagram predsednik Pahor, skupaj z lokalnimi veljaki, slovesno in z izrisanim nasmehom na obrazu odprl fontano cvička na osrednjem trgu v Šmarjeti. »Obetamo si nov turistični produkt, ki bo povečal turistično prepoznavnost občine, pomenil bo tudi dodatno ponudbo obiskovalcem bližnjih term, predvsem pa bo podprl naše lokalne vinogradnike in druge ponudnike,« je takrat povedala vodja projekta, strokovna sodelavka za turizem, kulturo in šport na šmarješki občini, in dodala: »Da bi zmanjkalo vina, ni strahu.« Kot napovedujejo, naj bi tudi v Brežicah, v tamkajšnjem vodovodnem stolpu, dobili fontano penin …Res me veseli, da bomo imeli v naši deželi vedno dovolj vina. Pijte vino, če vode ni, bi se lahko glasil slogan katere od prihodnjih političnih strank. Še posebno ker marsikdo v Sloveniji še vedno nima pitne vode.Po eni strani od državljanov pričakuješ, da bodo delovali odgovorno, se odrekli nečemu, kar jim je dobesedno zapisano v DNK, po drugi pa jih na vsakem koraku izzivaš in ponujaš alkohol. In to z žegnom prvega v državi (naj mi Janez oprosti, saj je šele peti na protokolarni lestvici), ki bi morebiti namesto za odpiranje takšne fontane raje poskrbel, da bi vsi državljani imeli čisto pitno vodo, kar je navsezadnje njihova ustavna pravica.Prav neverjetno se mi zdi, da ta isti Pahor v vsem tem času, ko opravlja toliko pomembnih nalog, kot je vožnja na skiroju v pisarni, odpiranje fontan in podobne pomembne zadeve, ni našel sekunde časa, da bi obiskal Anhovo ali se vsaj ob težavah, ki jih imajo ljudje tam, oglasil. Občani Anhovega se že več kot mesec dni, potem ko je lokalno podjetje onesnažilo njihov vodovod, borijo za čisto pitno vodo. In borijo se za navadno vodo, ne za fontano caberneta ali pa pivsko ali kakršno koli že alkoholno fontano. Za navadno, čisto pitno vodo jim gre. No, pa je nimajo, in kot vse kaže, je v takšni Sloveniji ob takšnih pišmevuhovskih odločevalcih in oblastnikih, ki jim je v ospredju vse drugo kot državljani, tudi nikoli ne bodo imeli. Verjetno jim bodo v Anhovo prej sporočili: Pijte vino, če vode ni!