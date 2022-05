Užaljena sem bila, ko sem v eni od družb doživela, da sem morala zgolj poslušati in nič povedati! »Daj nehaj,« mi je rekla, rekel nekdo, in morala sem utihniti ter prisluhniti eni in edini ter zveličavni resnici. No, saj sem utihnila in si svoje mislila. Zgodba iz vsakdana. Našega vsakdana, v katerem gledamo, poslušamo vse in marsikaj po načelu »če ni po moje, bodi tiho, saj ti pojma nimaš«! In si mislim, kako nekateri še vedno živijo v svojem svetu, svetu enega samega zaklinjanja in eni zveličavni oblasti! Da so ljudje vse bolj trmasti, vse bolj glasni pri dokazovan...