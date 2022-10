Kolumna Marije M. Kotnik: Kozolci dvoličnosti

Prijeten vikend z druženjem s prijateljicami, nekje blizu Ljubljane, je minil. Družimo se, ker se imamo fajn, ker nam je všeč, da smo vsaj enkrat ali dvakrat na leto skupaj, da si izmenjamo mnenja (četudi so velikokrat nasprotujoča si) in na koncu vnovič rade ugotovimo, da res ni nič narobe, če nekaj časa – od popoldneva do poznega večera – preživimo skupaj. Ko pridem polna dobre volje domov, še kak dan ali dva razmišljam o srečanju. In se tudi vprašam, zakaj tudi drugi ne funkcionirajo kot me, sedem prijateljic, ki se družimo že kakih 35 let, kljub vsem razlikam, ki se skozi leta...