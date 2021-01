Kolumna Marije M. Kotnik: Ko smučanje postane politika

In sem se tudi sama spomnila tistih časov, ko sta mi smučanje pravzaprav krojila mama in oče, politika pa se sploh ni vtikala. Saj niti vedeli niso, kaj je to pravo smučanje!

Presrečna sem bila, ko sem poslušala, da Ga imamo. Odlok namreč, ki dovoljuje obratovanje žičniških naprav v devetih slovenskih regijah. Žičniške naprave pa lahko obratujejo na način, da se upošteva vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, poleg tega pa mora upravljavec žičniških naprav zagotoviti hitro testiranje s strani pooblaščenega izvajalca na eni izmed vstopnih točk na smučišče. Če tega ne more zagotoviti, potem je dovolj dokazilo, da je uporabnik žičniških naprav opravil hitri test na koronavirus in je ta negativen.Test mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur, so me še podučili minule dni. Presrečna pa sem bila tudi, da so spet predvidene izjeme, in sicer negativen test ne bo pogoj za smuko za otroke do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Prav tako predložitev negativnega testa ne bo potrebna za profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo treningov in tekem.»Vesel sem, da ponovno odpiramo žičniške naprave in da bodo smučišča ponovno začela organizirano delovati,« je donel mili glas enega od predstavnikov slovenske oblasti. Ob tem je še izpostavil, da je v primerljivih državah smuka dovoljena le v Avstriji, medtem ko je v Italiji, Franciji in Nemčiji smučanje »v bistvu prepovedano«. In sem pomislila, kako pravzaprav politika, no, zdravstvena in tista nad njo, čeprav sta zdaj tako zdravstvena in tista nad njo pod eno kapo, kroji – smučanje.»Če se od spominov da živet, potem jaz še dolgo bom na svet …,« je v tistem trenutku odmevalo iz radijskega, hm, tranzistorja, »parkiranega« ob moji delovni površini – no, eni od – v kuhinji.Ja, in sem se spomnila, kako smo smučali včasih. Ko sta gripa in prehlad prežala od vsepovsod in iz vsakega kotička moje domovine. In ni bilo nikogar, ki bi narekoval, kako in kaj. No, najbrž se politika, tista najvišja, ni hotela vtikati v prehlad in gripo, ki sta vsako leto po uradnih podatkih vzela po nekaj sto življenj.V domačem kraju smo imeli okoli kmetije pravo pravcato tekaško progo, po kateri smo tekali ne glede na to, ali nam je teklo iz nosa ali ne. Še mama nas je nagnala na sneg in rekla, »rekreacija je zdrava!«. Imeli smo tudi smučarsko skakalnico, po kateri so mladi upi opravljali prve smučarske skoke, dolge od nekaj do nekaj deset metrov. Brez maske in po navodilih mame in očeta, da bomo pač bolj utrjeni in bolj zdravi.Ker spremljam zdravstveno problematiko že precej časa, vem, da je juha, zlasti piščančja, odlična izbira, kadar smo prehlajeni, to pa potrjujejo tudi znanstveni dokazi. Aroma, začimbe in toplota pomagajo odmašiti zamašen nos, saj redčijo sluz, pa tudi umiriti vnetne procese, obenem boste z juho zaužili tekočino, ki je pomembna za preprečevanje dehidracije in tudi glavobola. No, in rekreacija.Okej, vem, da pri covidu-19 ne gre za navaden prehlad ali virozo, temveč za hudo bolezen s še ne povsem znanimi posledicami, ki jih mnogi, zlasti starejši, žal ne premagajo.Smo v času gripe, akutne virusne bolezni, ki se zelo hitro širi. Pojavlja se predvsem v zimskih mesecih na severni polobli in ogroža vse prebivalstvo, še posebno starejše ljudi, bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi boleznimi in majhne otroke. Da bi se pred gripo čim lažje ubranili, moramo vzdrževati dobro telesno kondicijo, se veliko gibati na svežem zraku in uživati zdravo hrano z veliko sadja in zelenjave, svetujejo na NIJZ.To so svetovali že pred pojavom koronavirusa. In ko se politika še ni tako vtikala v rekreacijo in nekoč moje smučanje. In je takrat tudi ni bilo prav veliko, ogromno. Pač v mejah, zatrjujejo zdravniki.Jože Potrebuješ in njegovi Čuki so še kar nostalgično prepevali: »Če se od spominov da živet, potem jaz še dolgo bom na svet …«In sem se tudi sama spomnila tistih časov, ko sta mi smučanje pravzaprav krojila mama in oče, politika pa se sploh ni vtikala. Saj niti vedeli niso, kaj je to pravo smučanje!