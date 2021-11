Kolumna Marije M. Kotnik: Eva z Norveške

Če bi živela na Norveškem, bi zagotovo ploskala. Tudi z ušesi, če bi se dalo. Pa ne živim v deželi, ki se uradno imenuje Kraljevina Norveška, sodi med najbogatejše države sveta, po svetovnem indeksu miru pa je ta država najmiroljubnejša na svetu. Vendar je to druga zgodba. Ploskala bi pa vseeno. Zakaj? Zaradi Eve Kristin Hansen. Kdo je ona? Še do nedavnega je bila predsednica norveškega parlamenta. Stara je 48 let in, se mi zdi, hudo odgovorna. Tako, kot je pač velika večina prebivalcev tam na severu. Evi z Norveške niti na misel ni prišlo, da bi se svoje politične funkcije oklepala za vsako...