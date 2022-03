Kolumna Lovra Kastelica: Testosteronska kriza

Ne le tretja svetovna vojna, preti nam tudi svetovna testosteronska kriza! Raziskave so pokazale, da se raven testosterona pri moških že desetletja alarmantno znižuje. Američani so že leta 2007 razkrili, da se vse od osemdesetih let prejšnjega stoletja znižuje za odstotek na leto. Kar pomeni, da je imel 60-letni moški leta 2004 za 17 odstotkov nižjo raven testosterona, kot pa jo je imel 60-letnik leta 1987. In če so bili tudi izsledki danske raziskave na las podobni, so druge evropske študije pokazale še na občuten upad moških semenčic. Kar naj bi sovpadalo z upadom mišične moči med mladimi moškimi: če je lahko leta 2016 povprečni moški med 20. in 34. letom z desnico proizvedel silo 44,5 kilograma, je moškemu iste starostne skupine leta 1985 uspelo stisniti za skoraj 9 kilogramov večjo! Močan prijem ni le kazalnik pokončnosti, je tudi našega zdravja.

Oblike dela so se v zadnjih 40 letih zares dramatično spremenile: moški se danes vse redkeje ukvarjamo s fizičnim delom, kar pomeni, da naši desnici ni treba biti niti približno več tako močna, kot pa je bila še generacije pred nami.

Ženske zato ne govorijo več o pravih moških, pač pa le še o neodraslih, tem pa je prav malo mar za odnose; to so fantje, ki jim veliko več pomenita igranje videoigric in pornografija. Ki jim je neomejen dostop do nje dodobra zmanjšal in izmaličil potrebo po odnosih, ki imajo težave z zmenki v živo, erektilno disfunkcijo. To so mladeniči, ki bi morali biti na vrhu svojih sposobnosti, a se bodo še dolgo obnašali kot otroci. To so fantje, ki jih ženske po dolgem in počez prekašajo. In ki se raje umaknejo, kot pa da bi se soočili z nežnejšim spolom.

Že kmalu po začetku vojne v Ukrajini in vabilu, naj pridejo tudi tuji borci branit njihovo državo pred rusko invazijo, se je pozivu odzvalo več tisoč ljudi, med njimi so bile tudi ekipe z območja naše nekdanje države. Z ruskega obrambnega ministrstva so zato že kmalu poročali, da je zgolj v prvem tednu vojne prišlo okoli 200 plačancev s Hrvaške. Hrvatje pravijo, da niso plačanci, če že, so prostovoljci.

In kjer so Hrvatje, so tudi Srbi. Ter bojeviti muslimanski bratje iz Bosne. Eni se borijo na strani ruskega, drugi na strani ukrajinskega moštva. Kaj pa Slovenci?

Ko so slovenske matere nekaj dni nazaj slišale, da naj bi v Kijev poleteli tudi dve zasebni letali s približno tridesetimi našimi borci, jih je po nepotrebnem zaskrbelo. Pozabile so namreč, da je šlo le za peščico predstavnikov testosteronskega presežka.