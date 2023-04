Kolumna Lovra Kastelica: Severni sij

Nekdo iz Zagreba je poklical na uredništvo in vprašal, kje na Gorenjskem je tako ogromen požar, da ga vidijo celo v Zagrebu. Poklical je tudi nekdo iz Maribora in tudi on je bil prepričan o katastrofalnem požaru na Gorenjskem. Okoli osme zvečer so Jeseničani klicali v Podrožco (Rosenbach), misleč, da na Koroškem močno gori. In izvedeli, da se tudi na avstrijski strani vidi ta svit, le da so sosedje mislili, da gori na slovenski strani.

Nekdo je začel tolči po vratih. Bil je to zvesti bralec, ki se je pravkar pripeljal z vlakom iz Gorenjske. Čisto je bil iz sebe. »Na Pokljuki gori! Sij je tako velik, da gre gotovo za največjo katastrofo doslej!«

Ves zadihan je razlagal, da je nebo žarelo v takšni svetlobi, da je bilo po planinah svetlo kakor podnevi. Da je na lastne oči videl, kako se je svetloba valila po nebu v razbeljenih oblakih, ter da so vmes prhutali dolgi svetlobni žarki v obliki širokih trakov.

Čeprav je nebo nad Slovenijo tedaj žarelo v najlepših možnih odtenkih prejšnjega stoletja, so bili naši rojaki prepričani, da gre za prikazen ter da je ta prikazen prav gotovo odsev zelo oddaljenega požara. Nešteto gasilskih ekip je odbrzelo v smer požara, ampak tisti večer so gasilci zaman iskali ogenj.

Edini kraj, ki te svetlobe ni videl, je bila zamegljena Ljubljana. Šele po 22. uri so se nekateri znašli na Nebotičniku in opazili to čarobno nebo. Medtem ko je v preostali Sloveniji vladala popolna zmeda, je Ljubljana mirno spala in zamudila še eno priložnost.

Spektaklu, za katerega se je slednjič izkazalo, da gre za nebesni pojav, ki so ga videli od Velike Britanije do Karpatov, od Pirenejev do Jonskega morja, najlepše pa se je videl ravno iz naših krajev, so se nekateri pekovski mojstri čudili še ob dveh zjutraj.

Za naše kraje je sicer značilno, da takšen pojav doživijo le enkrat na deset let, da pa tako intenzivnega najbrž niti prihodnji rodovi ne bodo videli. Pri nas se pojavlja ob vrhuncih Sončeve aktivnosti, ko so izbruhi na Soncu najpogostejši in najmočnejši. Nov vrhunec, vsaj tako pravijo, lahko pričakujemo v letu 2025.

Drago Jančar: »Januarja 1938 se je veliko govorilo o severnem siju, v zraku so bili negotovost, strah, nacizem, na vseh koncih so se razni ljudje pripravljali, da bodo uredili svet.«

Že starodavne vere so učile, da nenavadni dogodki ali pojavi napovedujejo velike nesreče. Severni sij 1938 je napovedal drugo svetovno vojno. Kakšno nesrečo bo napovedal severni sij 2025? Že danes je v zraku čutiti negotovost, strah ...