Kolumna Lovra Kastelica: Poneumljanje

Vse smo že probali, a nekako (še) ne znamo navdušiti evrovizijskega občinstva. Niti tokratni poskus z dodelano balado ni šel skozi. Evrovizijske kuhinje se ni dotaknila. Kot se je ni aktivistični poskus, zaradi katerega sem dobil občutek, da se je Slovenija celo več ukvarjala z izključitvijo Izraela kot s svojo skladbo. Glasbeni kolegi so Klemna Slakonjo celo pozivali, naj bojkotira svoj nastop, a niti to ni pomagalo k boljšemu rezultatu in uvrstitvi v finale.

Pa čeprav naj bi bila enačba za uspeh znana: skladba se mora ponavljati; še najslabše je, če ne gre v uho; nič hudega, če gre pri tem za poneumljanje. Uporabljajo jo vsi: z njo si lahko že v nekaj minutah ustvarite svoj hit.

Že pred časom jo je predstavil tudi škofjeloški kantavtor Tomaž Hostnik, ki je snel celotno harmonijo enega bolj znanih zaporedij akordov za veselice, potem pa je v refrenu uporabil še ponavljanje zloga (mo-mo-modrc), kar je sploh značilno za našo zabavno glasbo, kot tudi oguljeno melodično linijo, ki si jo je človek zlahka zapomnil. Hit, ki je v tistem nastal, bi tudi v Baslu prispeval, če nič drugega, k vedrini in optimizmu.

Hostnik je vzel namreč takšne akorde (spremljavo), ki se v mnogih skladbah pri nas že desetletja ponavljajo. Ali sta to uspešno enačbo pred 40 leti res iznašla Goran Šarac in Branko Jovanović Vunjak ali pa je bil to vendarle kdo drug, niti ni pomembno, bistveno je, da so pionirji v nekem trenutku ustvarili hit, ki je šel hitro v uho. Takrat so tudi pri nas izumili nekaj, kar nam je poznano že iz otroških pesmi in kar idealno paše z akordi, ki smo jih vajeni, pa ne, ker bi bilo to tako slovensko, pač pa zato, ker je bilo do danes napisanih že toliko skladb z enakim harmonskim postopkom, tonika-subdominanta-dominanta ...

Na las podobnega ima sicer že naša ljudska glasba, ki so si jo izmislili ljudje brez glasbene izobrazbe. Ker pa je šla od ust do ust, je morala biti tudi takšna, da si jo je človek zlahka zapomnil. Če bi namreč stara ženica ob ognjišču prepevala vnukom Bohemian Rhapsody, bi si jo zapomnil le malokdo in le stežka bi se ohranila.

Povsem drugače pa je, če ustvarja novo glasbo nekdo, ki je (glasbeno) izobražen in jo ustvarja na podlagi tistega, kar že poznamo in imamo že od nekdaj v ušesih. Glasbeniki naj bi bogatili naše znanje in razširjali obzorja, tako pa v veliki večini svoje znanje izkoriščajo le za to, da ustvarjajo glasbo z enoličnim harmonskim zaporedjem, ki načrtno poneumlja. Če ne verjamete, si poglejte Evrovizijo.