Kolumna Lovra Kastelica: Nadomestna gradnja

Že kmalu po tistem, ko so pričeli Šiško na polno urbanizirati in jo polniti s prišleki, domačini do svojih travnikov in njiv niso več mogli. Njihove obdelovalne površine so namreč povsem prekrili z bloki, ti pa so rasli kot gobe po dežju. Bloki ob Šišenski, kot se spominjajo nekateri, so rasli skorajda vidno: kdor ga ni videl dva tedna, ta je že zamudil rojstvo enega celega nadstropja. Neverjetno: sredi meseca je oživelo gradbišče novega bloka, evo, že čez dva meseca je bila petnadstropna stavba z 39 stanovanji že pod streho; med njimi je bila – tudi naša.

Celo tako se jim je mudilo, da je inženirje že leta 1958 zanimalo, kako bi zmanjšali preveliko število zidarjev, ki so za njihov okus čisto prepočasi polagali opeko na opeko. Gradis si je v ta namen izmislil celo svoj sistem gradnje, s pomočjo katerega so se gradila, brez malte in neskončnih skladovnic opek, tudi naselja na obeh straneh naše Šišenske. Tako se jim je mudilo, da večstanovanjskih stavb sploh niso več gradili, pač pa so jih samo še sestavljali, še več, delovodje so se naokoli širokoustili, kako lahko samo s tremi delavci, od katerih je le eden visokokvalificiran, v pičlih petih dneh zgradijo – eno celo nadstropje.

V vsej ihti so pozabili – na nestabilna ljubljanska tla.

Takšna gradnja pa je zahtevala seveda perfektno organizacijo in popolno uglašenost: menda so morali tovornjaki takrat celo na minuto natančno dovažati stvari, ki so jih ob točno določenem času potrebovali na stavbi. Ker pa našega človeka tudi kdaj zanese, so se pričeli pojavljati spodrsljaji. Teh je bilo sčasoma že toliko, da so večkrat vzeli ves smisel takšni gradnji.

Odločevalci pa so imeli pred očmi še naprej samo rekorde: ob Šišenski so želeli, denimo, v enem samem letu zgraditi celo kar 13 blokov; ker pa se jim je v času povojne histerije podiranja rekordov tako mudilo, so v vsej ihti pozabili tudi na nekaj bistvenega – na nestabilna ljubljanska tla.

Danes, ob 130. obletnici velikega ljubljanskega potresa, je zato že več kot jasno, da so za nov (in elitni) razred takrat gradili soseske, ki niso nikdar zadostovale protipotresnim standardom.

Če bi namreč današnji prebivalci, med katere spadam tudi sam, želeli živeti v protipotresno zgrajenih bivališčih, bi morali sočasno urediti in poskrbeti tako za rekonstrukcijo kot tudi za ojačitev nosilnih konstrukcij, še več, ekonomska računica pokaže, da bi bila nadomestna gradnja na koncu celo veliko bolj smiselna, kot pa so smiselne kozmetične rešitve, beri: nova fasada.