Zadnjič sta zakrožili pismi, ki sta postregli s svojim pogledom na rešitev ukrajinske krize. Šlo je za trk dveh svetov: če so eni razpredali o tem, da je treba ukrajinski odpor proti ruski agresiji podpreti z vsemi sredstvi, je bila ugotovitev drugih, da so okupacijske ruske sile, kljub vsem sankcijam, zasedle že petino ukrajinskega ozemlja, da oboroževanje ukrajinskih sil zgolj podaljšuje konflikt, zato predlagajo, da se poišče pristop, ki bi rusko in ukrajinsko vodstvo pripravil k resnim mirovnim pogovorom. Starce skrbi predvsem, kaj bo z nami in kako bo vojna vplivala na draginjo pri nas. ...