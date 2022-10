Najvišji vrh Trnovskega gozda je Mali Golak (1495 m). Je tudi najvišji vrh občine Ajdovščina, ta pa povezuje vse tiste, ki živijo zgoraj na Trnovski planoti, in tiste spodaj, ki poseljujejo Vipavsko dolino. Prvi so Gorjani, drugi Ajdovci. Nekaj skupnega imajo: neskončno ljubezen do svoje primorske in slovenske zemlje! Pa še nekaj: bolj ponosnih, ker lahko govorijo in prepevajo v svojem domačem jeziku in ker lahko hodijo svobodno v hribe, pač ne boste našli. Prav zato ne bodo nikdar pozabili svojih prednikov, ki so padli v boju za slovensko besedo, za slovensko pesem. In na vse tiste, ki so se ...