Kolumna Lovra Kastelica: Ceca

Izvrstna avstrijska smučarka Katharina Liensberger ima za seboj slabo sezono. Zato je kar sredi sezone odslovila Livia Magonija, trenerja, ki je do velikega kristalnega globusa pripeljal tudi Tino Maze. »Ker najina angleščina ni perfektna, je bilo z njim zelo težko sodelovati.«

Ker obstaja očitna jezikovna in kulturna bariera, si tudi Slovenija na marsikaterem področju zapira svoja severna vrata in se raje zateka k južnim. V svet, za katerega misli, da ga pozna. A se vedno opeče. Ne le na nogometnem in glasbenem področju, ki predstavljata najbolj globalni disciplini, a nam že od nekdaj vladajo nogometaši in pevci iz nekdanjih republik. Eden lepših primerov bo zato prav nastop srbske turbo pjevačice Cece na otvoritvi letošnjega kurentovanja. Kako sramoten bo za slovensko narodno izročilo in za slovensko kulturo, bomo najbrž izvedeli šele, ko bo na vrata ponovno potrkal hrvaški Thompson.

Globalna disciplina, pri kateri se prav tako radi zatekamo na Balkan, je biznis. Nekaj časa so imela naša največja podjetja neizmerno željo po prevladi na Balkanu, pa se je obrnilo drugače in se izkazalo, da so njihovi tajkuni pač sposobnejši od naših.

Podobno je tudi s kriminalci. Tudi tu jim ne sežemo do kolen. Zaradi česar imajo tam doli same probleme. Ko so naši policisti sredi maja 2021 stopili na prste slovenski celici kavaškega klana, je njihov vodja Radoje Zvicer čisto ponorel in ponudil milijon evrov nagrade tistemu, ki mu pošlje posnetek obglavljenega ovaduha.

Takoj se je oglasil tudi srbski predsednik Vučić in šokiral občinstvo: »Našli te bomo, ti smet banditska, le kaj ti je bilo, da si delal čevapčiče iz ljudi?!« V večerni emisiji je izrekel besedo čevapčič kar 17-krat in razodeval, kako so aretirani člani kriminalne združbe iz svojih umorjenih konkurentov izdelovali človeške čevapčiče. »Ki jih je Zvicer potem spekel ter jih pojedel z veliko čebule in gorčice, kar je ostalo, pa je vrgel psom?!«

Zvicer se je že kmalu oglasil iz Južne Amerike in govorice označil za čisto laž, sploh pa mu je šlo v nos tisto glede čebule.

Med osumljenimi je bilo takrat najmanj 20 Slovencev, ki bi se gotovo strinjali, da Ceca nastopi na otvoritvi letošnjega kurentovanja. Ceca je tudi mafijski vzdevek osumljene partnerice osumljenega vodje slovenske celice kavaškega klana. In če so kurenti naša kulturna dediščina, kakšna dediščina neki nas povezuje že s Ceco? Njen bivši mož Arkan: vukovarski rabelj, dokler ga niso ubili, največji kriminalec na Balkanu, rojen v Brežicah.