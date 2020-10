Kolumna Lovra Kastelica: Čas zarjavelih šarlatanov

Da bo šlo res tako narobe, se mi je zazdelo že v začetku maja, ko si je otrok zaželel še kepico sladoleda. Šla sva k Žabarju. In ker si dveletna deklica že skoraj celo večnost prepeva, »ko boš prišla na Bled, boš vid'la koronavirus spet, to je taka žog'ca, ki špikati zna«, ter se počuti tako odraslo in ponosno, če si na pravilen način razkuži roke, sem jo moral tudi takrat privzdigniti k razkužilniku.



Pa saj si je, sem se spomnil, rokice razkuževala tudi v nabito polnem otroškem bazenu, misleč, da je bazenska voda v Aqualuni eno samo razkužilo. To je tisti termalni park, kjer se je minister Počivalšek leta 2013 v speedo kopalkah premierno spustil po toboganu King Kobra. Za vse tiste, ki se letos poleti niste hoteli drenjati v nepregledni množici čakajočih: kraljeva kobra je tako mene kot takrat Počivalška že po nekaj umirjenih zavojih napolnila z adrenalinom ter izstrelila v neznano, v območje, v katerem se je na lepem znašlo tudi človeštvo. Le da je tisti trenutek trajal samo kakšno sekundo, človeštvo pa v neznanem tava že od začetka leta.



Ker neznano poraja dvom, bomo dvomili in izgubljali energijo še dolgo po koncu pandemije. Pa saj imajo celo v zdravniških vrstah že takšno število dvomljivcev in hujskačev, da jim je moral na spletni strani Zdravniške zbornice dati lekcijo celo imunolog Alojz Ihan. Svojim kolegom je slednjič dokazal, da so pozabili na snov, ki naj bi jo obvladal sleherni študent tretjega letnika medicine. Ugotavljal je tudi, da nekaterim, kot na primer zobarju iz Polhovega Gradca, »manjka nekaj dodatnega izobraževanja, ker je normalno, da človek po določenih letih od študija znanstveno nekoliko zarjavi«. Za začetek mu je ponudil še nekaj povezav do učbenikov mikrobiologije in imunologije ter infekcijskih bolezni. Pa ne samo njemu. Ihan je opozoril tudi na problem, s katerim se v vsej brutalnosti soočamo (vsaj) že od 13. marca, ko je domovino preplavilo krdelo šarlatanov, ki zahtevajo in egoistično prepričujejo, naj se svet prilagodi izključno njihovemu (ne)znanju.



Kar sem na lastni koži spoznal že takrat, ko si je mala ponosno razkuževala roke, njen očka pa jih je jasno slišal: »Kaj se pa greš?! Nehaj že terorizirati otroka?!« Vedel sem: drugi val bo pljusknil čez 1000! Včeraj jih je bilo že čez 2600.