Kolumna Lovra Kastelica: Alešovčeva ulica

Ko se vračam domov, se s kolesom, če drvim ali ne, ustavim vedno na križišču med Drenikovo in Celovško. Občutek imam, da tista rdeča luč nikoli ne ugasne.

Med čakanjem na zeleno se zato že tradicionalno zagledam v gorovje, ki se po navadi tako bleščeče razkriva in razkazuje tam na koncu – Alešovčeve ulice. In ko sem v preteklih mesecih hodil po otroka na gimnastiko, me je pot ponovno vodila – po Alešovčevi.

Včasih se zalotim, da hodim že celo življenje po ulicah, za katere niti ne vem, po kom so imenovane. Podobni občutki so me preplavljali tudi takrat, ko sem že ne vem katerič stopal po Alešovčevi in se mi še sanjalo ni, da korakam po ulici, ki se imenuje v bistvu po mojem stanovskem kolegu Jakobu Alešovcu, kot tudi ne, da je pred 150 leti premišljeval, podobno kot se grem tudi jaz, o slovenskem razslojevanju, o gospodi, ki je takrat pomenila vse, in o kmetstvu, ki ni pomenilo nič. Ne, nisem vedel, da je našo družbo tako podrobno seciral in opazoval, kako so se delale razlike že med samo gospodo: od najpopolnejšega plemstva na vrhu pa vse tja do najnižje rangiranih uradnikov na dnu.

Zakaj je bila gospoda v očeh Alešovca, ki bi moral po očetovih stopinjah in postati čevljar, želel pa si je vse kaj drugega, tako popolna? »Ker je bila omikana in olikana.« Kdor pa ni bil olikan, pravi, ta ni mogel biti popoln!

Kljub temu da je premikal bregove, je na koncu umrl slep, reven in pozabljen.

Če bi se hotel kmet povzpeti vsaj tja do najnižje gosposke popolnosti, bi se moral, kot pravi, spremeniti v gospoda. Kar pa seveda ne gre tako na hitro: samo sleči kmeta in ga obleči v gospoda; ne, to ne more biti dovolj. Človek bi moral v procesu preobrazbe, kot pravi, dolgo trpeti, ni pa nujno, da bi se sploh posrečilo.

To res ni lahka naloga: skočiti po družbeni lestvici kar takole navzgor, kot je hotel na vsak način tudi Alešovec. Ne, takrat se še ni dalo. Šele poznejša ureditev, ki je netila, kot se je izkazalo, predvsem zavist in zavračala vse tisto, kar se je čez tisočletja oblikovalo v človeških družbah, je to dovoljevala.

Skok po družbeni lestvici se lahko zgodi samo s preobrazbo (navad, veščin, ideologije); preobrazba pa pomeni – popravljanje pri živem telesu. Vsak, ki je že kdaj prestal to, ve, kako neprijetna naloga je to.

Tudi Alešovec jo je prestajal, a je zaradi težav z matematiko potem že kmalu opustil šolanje ter šel med novinarje. Kljub temu da je v našem poklicu premikal bregove, je na koncu umrl slep, reven in pozabljen. Na dnu. Od koder je hotel že v mladosti zbežati.