Kolumna Lovra Kastelica: Ajdovska milica

Po Ajdovskem se sprehaja gospa, po rodu iz BiH, ki je, kot pravi, ovadila že celotno ajdovsko policijo. Na piki ima predvsem varnostnike in tiste, ki ji brez maske ne dovolijo v prostore, kjer jo je treba nositi. Od vsakega zahteva osebne podatke, ga popiše, potem pa ovadi. S svojimi somišljeniki predstavlja nekakšno protivladno milico. Približno pol leta že paradirajo po Vipavskem. Čeprav dvomim, da so jo šli brat, se sklicujejo na Ustavo RS. Ustava RS naj bi bila njihovo orožje v boju za takojšnjo opustitev protikoronskih ukrepov, takojšnjo povrnitev v stanje pred marcem 2020 in zagotovitev vseh pravic, za katere mislijo, da jim pripadajo. Zanimajo pa jih tako ali tako samo pravice. O svojih dolžnostih, kaj šele o strpnem obnašanju do drugače mislečih, še slišati nočejo. Sploh pa ni opaziti nobene pripadnosti do okolja, ki je nekatere izmed njih pred leti toplo sprejelo ter jim omogočilo, da lahko zdaj v brezdelju pohajajo ter se vtikajo v življenja drugih. Govorimo namreč o nikoli dokončani zgodbi o prilagajanju in spoštovanju. Če bi milica okoli omenjene gospe to razumela, ne bi prišlo nikoli do incidenta na ajdovskem bencinskem servisu, kjer je gospa napadla osebo, ki je opravljala samo svoje delo in stranke spraševala po pogoju PCT. Ona pa jo je veselo snemala, jo poniževala in ji jemala dostojanstvo: »Si študent? Kako ti je ime? To si mi namreč dolžan povedati, če zahtevaš PCT! Jaz imam tukaj svoja pravila! Zato si mi dolžan tudi dokazati, da nimaš spolno prenosljivih bolezni, kot je hiv, sifilis, gonoreja, dolžan si mi povedati, ali si seksal danes ponoči in kolikokrat, si mogoče homoseksualec? Delaš preko študenta? Ali tvoji starši nimajo denarja? Bejži raje na ulico, beračit!«



Pa je šlo samo za ubogega fanta, ki ima doma hudo bolnega očeta. In mora tudi zato opravljati tako bedno poslanstvo, kot je preverjanje nečesa, kar mu v normalni družbi, ki spoštuje znanost, ne bi bilo treba. In ki mu v tistem ni nudil opore prav nihče. Če bi šlo namreč za vrhunsko politično spletko, kot je šlo pri dostavljavcu hrane, ki je bil kaznovan zaradi nenošenja maske, medtem ko je pred cerkvijo jedel burek, bi zanj podpisovali peticije in cela Slovenija bi vedela zanj. Tako pa za razčlovečenega študenta ne ve nihče. Vulgarno gospo, ki vse bolj spominja na Fanči iz Butnskale, ki je v uniformi majorja uprizorila udar ter prevzela oblast, pa nekateri medtem že kujejo med junakinje. A pozabljajo, da se je Fanči pred tem pošteno butnila v skalo, gospa iz Ajdovščine pa menda tega ne počne.

