Kolumna Lovra Kastelica: Afne

Zadnjič smo takole zaključili: »Če bi bila naša družba res tako iskrena in korektna, potem se do drugačnih ne bi vedla nikoli tako pokroviteljsko in politično korektno ...« Neempatično, narejeno, prisiljeno, umetno, zafnano, bi samo še dodal.

Ideologi, ki dajejo tempo takšnemu obnašanju, to pa se kaže predvsem v njihovem odnosu do marginaliziranih skupin, so v večini zafnani teoretiki, ki so pred realnostjo raje zbežali na varno (v svoje kabinete), od tam pa solijo pamet drugim.

Gre za salonske afne, ki si svojih rok ne mažejo s terenskim delom in osebnim stikom z marginaliziranimi. Zanimajo jih samo dobro plačane raziskave, s katerimi se potem afnajo na simpozijih. To pa so raziskave, ki nimajo nobene zveze z realnostjo.

Ena izmed marginaliziranih skupin so tudi – invalidi. Že pred časom mi je nasvet enega izmed njih ogromno pomagal. Takole mi je rekel: »Najbolj mi boš pomagal tako, da mi sploh ne boš pomagal!«

Bile so to besede Milana Slapničarja, ki jih izreče, kadar se začnejo okoli njega sliniti nekakšni svetohlinci s svojo lažno prijaznostjo. Žal sem bil tudi sam med njimi.

Najbolj mi boš pomagal tako, da mi sploh ne boš pomagal!

Priznajmo si, da smo vzgojeni tako, da smo tudi do invalidov (ter do vseh drugih marginaliziranih skupin) predvsem lažno prijazni, ne pa tudi resnični. Sistem, ki poveličuje politično korektnost in mu je vseeno za iskrenost ter empatičnost, nas uči, da invalidnost nekoga objokujemo bolj od invalida samega, denimo, Slapničarja, ki se mu je pri komaj dvanajstih letih na lepem vnela hrbtenjača ... »V dvajsetih minutah je bilo vsega konec,« se je spominjal trenutkov, ko so mu odpovedale noge in je postal za vedno hrom.

»Seveda sem se sprijaznil, kaj pa bi, jokal?!«

In če se je že on sprijaznil, potem ni prav nobene potrebe, da bi se morala nemarginalizirana večina vpričo njega šopiriti z nesorazmerno in čisto pretirano občutljivostjo. Dokler smo takšne, kot je on, sposobni obravnavati nezafnano, tako dolgo bodo enakovreden in neodrinjen del naše družbe. Še več, kadar nam to uspeva, se tudi njihovi invalidski vozički prelevijo v povsem navadne stole, na njih pa sedijo enakovredni sogovorniki.

Samo na nas je torej, da marginalizirane povabimo v skupno jato in smo nezafnano ponosni ... tudi na klub Parasport Slovenia, gre za novega regionalnega prvaka v košarki na vozičkih; naši so sploh prvič zaigrali v finalu tega tekmovanja, Slapničar pa je v njem dosegel 18 točk in bil izbran v prvo peterko sezone!